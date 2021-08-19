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10 ildeki bazı taşınmazlar özelleştirilecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), 10 ildeki 20 taşınmazı satış yöntemiyle özelleştirecek.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın (ÖİB) Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Kahramanmaraş, Ankara, Tunceli, Erzurum, Adana, Kütahya, Batman, Aydın, Samsun ve Amasya'da bulunan 20 taşınmazın satış yöntemiyle özelleştirilmesi için ihaleler yapılacak.

İhalelere yönelik geçici teminat ve ihale şartnamesi bedelleriyle son teklif verme tarihine ilişkin bilgilere ilandan ulaşılabilecek.

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