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74 baş safkan Arap tayı açık artırmayla satılacak

TİGEM, 74 baş safkan Arap tayının açık artırma usulüyle satışını 6 Temmuz'da gerçekleştirecek.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğüne ait 74 baş safkan Arap tayı açık artırma usulüyle satılacak.

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, 2019-2020 doğumlu 33 baş dişi ve 41 erkek olmak üzere toplam 74 baş safkan Arap tayının tek tek açık artırma usulüyle satışı gerçekleştirilecek. Söz konusu ihale, 6 Temmuz'da Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü Atçılık Tesisleri'nde yapılacak.

Tay başına geçici teminatın 5 bin lira olduğu ihaleye ilişkin şartname, TİGEM, Sultansuyu ve Karacabey tarım işletmelerinde görülebilecek.

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