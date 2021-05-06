Bireysel emeklilikte fon dağılım değişikliği imkanı artırıldı

Bireysel Emeklilik sistemi (BES) hakkında yönetmelikte, emeklilik yatırım fonlarının merkezi bir platformdan alınıp satılabilmesine yönelik düzenleme yapıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan ve söz konusu yönetmeliğe hükümler ekleyen yönetmeliğe göre, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) görüşü alınarak Bireysel Emeklilik Fon Alım Satım Platformu'nda (BEFAS) işlem görecek başka şirketlerin kurucusu olduğu fonların, kurum tarafından belirlenecek emeklilik planlarına dahil edilerek katılımcılara sunulması zorunlu olacak.

Bu kapsamda sunulacak fonların alım satımı, İstanbul Takas ve Saklama Bankası AŞ (Takasbank) tarafından SPK'nın ve kurumun uygun görüşü alınarak belirlenen uygulama esasları çerçevesinde BEFAS üzerinden gerçekleştirilecek.

Birikimin bir kısmının veya tamamının BEFAS'ta işlem gören fona veya fonlara yönlendirildiği sözleşme veya sertifikalarda; BES yönetmeliğinin 22/A maddesinin ikinci fıkrasında yer alan giriş aidatı, yönetim gider kesintisi ile fon toplam gider kesintisine yönelik kontrol işlemi uygulanmayacak.

BES yönetmeliğinin 22/A maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan fon toplam gider kesintisi iade işlemine BEFAS üzerinden alınan diğer şirketlere ait fonlar üzerinden yapılan kesintiler dahil edilmeyecek, sadece katılımcının sözleşmesinin veya sertifikasının bulunduğu şirketin fonları dahil edilerek iade işlemi yapılacak. Uygulama 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek.

Ayrıca düzenleme ile daha önce 6 kez olan yıl içi fon dağılım değişikliği yapabilme imkanı 12'ye çıkarılırdı.