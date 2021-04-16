Çin, Endonezya ve Hong Kong menşeli bazı ürünlere damping soruşturması

Çin, Endonezya ve Hong Kong menşeli cam tencere, tava ve çaydanlık kapakları için damping soruşturması açıldı.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan ithalatta haksız rekabetin önlenmesine ilişkin tebliğler, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, yerli üretici Uğurlu Oto Cam Sanayi Ticaret AŞ tarafından gerçekleştirilen, Ufuk Metal, Arma Metal ve Taç Mutfak Eşya tarafından desteklenen başvuruda, Çin, Endonezya ve Hong Kong menşeli "yalnızca camdan tencere, tava ve çaydanlık kapakları" ürününe yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önlemlere ilişkin nihai gözden geçirme soruşturması açılması talep edildi.

Yapılan inceleme sonucu yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğundan 3 ülke menşeli söz konusu ürünlere yönelik nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verildi.

Ayrıca yerli üreticiler Sardoğan Endüstri ve Ticaret-Mehmet Sardoğan ve RSA Tesisat Malzemeleri AŞ tarafından yapılan ve yerli üreticiler Boğaziçi Kaynaklı Boru Bağlantı Parçaları, Kare Endüstri Mamulleri, Yazıcı İnşaat Endüstri Malzemeleri, Hak-Pi Gemi Yan Sanayi, Uğur Teknik Endüstriyel Yapı Malzemeleri İmalat AŞ, Tombaksan Isı ve Kardeşler Torna-Hüseyin Gülel tarafından desteklenen başvuruda, Çin menşeli "demir veya çelikten belirli boru bağlantı parçaları" ürününe yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önleme ilişkin nihai gözden geçirme soruşturması talebi ifade edildi.

Yapılan inceleme sonucu, yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldığından Çin menşeli flanşlar, dirsekler, kavisler ve diğer ürünlere yönelik nihai gözden geçirme soruşturması açılması kararlaştırıldı.