Elektrikte tedarikçilerin EÜAŞ'tan temin zorunluluğuna düzenleme
Elektrikte tedarik şirketlerinin dördüncü tarife döneminde EÜAŞ'tan enerji temin zorunluluğu kaldırıldı.
Elektrik piyasasında görevli tedarik şirketlerinin, son kaynak tedariki kapsamındaki tüketiciler için 4. tarife uygulama döneminin kalan süresi boyunca Elektrik Üretim AŞ'den enerji temin zorunluluğu kaldırıldı.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), 24 Şubat'ta aldığı kararla, tedarik şirketlerinin, son kaynak tedariki kapsamındaki tüketiciler için 4. tarife uygulama döneminin kalan süresi boyunca temin edeceği elektrik enerjisinin, takvim yılı bazında %50'sinden az olmamak kaydıyla %90'ına kadar olan miktarını EÜAŞ'tan temin etmeleri yönünde karar almıştı.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan EPDK kararıyla, bu yükümlülüğün EÜAŞ'ın 29 Mart tarihli yazısı kapsamında yürürlükten kaldırılmasına karar verildiği belirtildi.