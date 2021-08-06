Enerjide acele kamulaştırma kararları Resmi Gazete’de

Bazı illerde gerçekleştirilecek enerji projelerine ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Mersin'de "Otluca DM-Çatak KÖK Enerji Nakil Hattı" ve Konya'da "Mevcut Sulama Hatları İrtibatı Enerji Nakil Hattı"nın yapımı amacıyla bu hatların güzergahına isabet eden taşınmazların elektrik dağıtım tesis yerlerinin mülkiyet şeklinde, hat emniyet sahalarının ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Ayrıca, "154 kV Palandöken Trafo Merkezi Projesi" ve "420 kV Karasu Seri Kapasitör Merkezi Projesi" kapsamında bazı taşınmazların Türkiye Elektrik İletim AŞ Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.