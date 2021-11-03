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EPDK'dan iki yeni karar

EPDK, YEKA kapsamında 2020 ortalama elektrik toptan satış fiyatı belirledi. 3 aylık YEKDEM maliyetleri de revize edildi

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
Reuters
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), 2020 yılına ait yenilenebilir enerji Türkiye ortalama elektrik toptan satış fiyatını belirledi, 2021 yılı son çeyrek YEKDEM maliyetlerini revize etti.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan iki ayrı EPDK kararından ilkine göre, yenilenebilir enerji kaynaklarının (YEKA) elektrik enerjisi üretimi amaçlı kullanımına ilişkin kanun kapsamında, 2020 yılına ait Türkiye ortalama elektrik toptan satışa fiyatı (TORETOSAF) kWh başına 28.56 kuruş olarak belirlendi.

Diğer EPDK kararına göre ise 2021 yılının son çeyreği için tedarik edilen birim enerji miktarı başına öngörülen YEKDEM maliyetinin kWh başına; Ekim ayı için 63.33 TL, Kasım ayı için 22.21 TL ve Aralık ayı için 1.57 TL olarak revize edilmesine karar verildi.

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