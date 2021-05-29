Farklılaştırılmış akaryakıt onay alınmadan değiştirilemeyecek

ANKARA (DÜNYA) -Resmi olarak tanımlanan ve isimlendirilen akaryakıt ürünlerinde, ilgili standartların hepsini karşılamak şartıyla, yüzde 0,5’i geçmeyecek şekilde katkı maddesi eklenerek, bunu farklı ticari marka ile satılması imkanı anlamına gelen “farklılaştırılmış akaryakıt” kararında değişiklik yapıldı.

Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlanan EPDK kararıyla, üründe, katkı maddesi ve katkılama oranı dışında bir değişiklik yapmak isteyen firmalar EPDK Petrol Piyasası Dairesinden izin alacak.