Hamiline Yazılı Pay sahiplerine yönelik düzenleme

ANKARA (DÜNYA)-Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarına İlişkin Yönetmelikte yapılan değişiklik Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Yönetmelikle, genel kurulda katılımcı listesinin yanında, “varsa” Merkezi Kayıt Kuruluşundan (MKK) alınacak hamiline yazılı pay sahiplerine ilişkin çizelge de eklendi.

Genel kurulda hazır bulunanlara yönelik 16. Maddenin birinci fıkrasında yapılan değişiklikle, hamiline yazılı pay sahiplerinden giriş kartı alanların katılımı kaldırılarak, MKK’dan alınacak listede adı olanların katılabilmesi şartı getirildi.

Ayrıca 18. Maddenin 3. Fıkrasında yapılan değişiklikle; genel kurula katılacak hamiline yazılı pay sahiplerinin, MKK’dan alınacak listede adının olması, hamiline yazılı pay senedi sahibi olduklarını genel kuruluna katılabilecekler listesi imzalanmadan yönetim kuruluna ispat etmeleri şartı getirildi.

Genel Kurulda, tüzel kişileri temsil edecek kişilerin “temsil ve ilzama” yetkili olması şartı da değiştirilerek sadece temsile yetkili olanların da katılabilmesi yönünde düzenleme yapıldı.

Hamiline yazılı pay senedi sahiplerine yönelik yapılan düzenlemeler için getirilen geçiş hükmünde ise 31 Aralık 2021 tarihine kadar MKK’ya bildirim için şirkete başvurmuş ancak henüz MKK’ya bildirilmeyen pay sahiplerinin genel kurullara katılabilmesine imkan sağlandı.