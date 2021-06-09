İki ilde elektrik şebekesi yapım işi ihalesi yapılacak

Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının, Şanlıurfa Siverek Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının ve Polatlı Ticaret Odası Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, YG-AG elektrik şebekesi yapım işi birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulüyle ihale edilecek.

Sadece yerli isteklilerin katılabileceği ihalenin keşif bedeli Şanlıurfa Siverek'te 8 milyon 688 bin 360 lira, geçici teminat bedeli ise 260 bin 650 lira 80 kuruş olarak belirlenirken, Şanlıurfa'da İhalenin keşif bedeli 81 milyon 636 bin 196 lira, geçici teminat bedeli ise 2 milyon 449 bin 85 lira olarak belirlendi.

Ankara Polatlı'daki ihalenin keşif bedeli ise 8 milyon 184 bin 648 lira, geçici teminat bedeli 245 bin 539 lira olarak ilan edildi.

Şanlıurfa'daki ihale 22 Haziran Salı günü saat 10.30'da, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki ihale 29 Haziran Salı saat 10.30'da ve Ankara Polatlı ihalesi ise 17 Haziran Perşembe saat 10.30'da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Ankara'nın Çankaya ilçesindeki yeni hizmet binasında yapılacak.