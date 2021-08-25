Muhasebat’ta denetimini yapacak birim değişti

ANKARA (DÜNYA)

1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin, Muhasebat Genel Müdürlüğü’nün yaptıracağı denetimlerle ilgili bazı hükümlerinde değişiklik yapıldı. Buna göre, Muhasebat Genel Müdürlüğü’nün teftiş, denetim, soruşturma ve inceleme işlemlerini Hazine ve Maliye Uzmanlarına yaptırmasını öngören 221’nci maddenin birinci fıkrasının İ bendi yürürlükten kaldırıldı.

Bunun yerine aynı maddeye bir fıkra eklenerek, teftiş, denetim, soruşturma ve inceleme işlerini yaptırmak üzere, Muhasebat Kontrolörü ve Stajyer Muhasebat Kontrolörü istihdam edilebileceği hükmü getirildi.