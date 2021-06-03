Naksan Plastik'in Yenibosna'daki taşınmazı satışa çıkarıldı

TMSF'nin Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilanına göre, Fon'un kayyum olarak atandığı Naksan Plastik ve Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ kapsamında oluşturulan Naksan Plastik Yenibosna Gayrimenkulü Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nün satışına karar verildi.

Söz konusu bütünlüğün kapsamı, Yenibosna'da bulunan 3 bin 436,32 metrekarelik taşınmaz ile muhdesatından oluşuyor.

Muhammen bedeli 35 milyon 170 bin lira olarak belirlenen bütünlük, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle ihaleye çıkarılacak. İhale, 30 Haziran saat 14.30'da TMSF'nin Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek.