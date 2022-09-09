'Okul gıdası' onayı kaldırıldı

Okullarda satılan hazır ambalajlı gıdanın Tarım Bakanlığı'nca "okul gıdası" olarak onay zorunluluğu 11 Eylül 2023 tarihine kadar uygulanmayacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Okul Gıdası Hakkında Tebliğ'de yapılan düzenleme ile tebliğe geçiş hükmünü içeren geçici bir madde eklendi.

Buna göre daha önce 6 Eylül 2021 tarihinde tebliğ gereğince başlatılan Tarım ve Orman Bakanlığı'nca bu kapsamdaki gıdanın okul gıdası olarak onaylanması ve bu gıdaların üzerine "okul gıdası" logosu basılması zorunluluğuna dair hükümler 11 Eylül 2023 tarihine kadar uygulanmayacak.