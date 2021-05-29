Türk Akreditasyon Kurumu Danışma Kurulu yönetmeliği yayımlandı

ANKARA (DÜNYA) – Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) Danışma Kurulunun görev ve toplantılarına yönelik usul ve esaslar Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Dışişleri, Ticaret, Sağlık, Tarım ve Orman, Çevre ve Şehircilik, Sanayi ve Teknoloji, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Ulaştırma ve Altyapı, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Hazine ve Maliye, Milli Eğitim, Kültür ve Turizm Bakanlığı, KOSGEB, Rekabet Kurumu, TİKA, MYK, TÜBİTAK, TSE ve YÖK’ten oluşan kamu kuruluşlarından danışma kurulunda belirtilen sayıda temsilci bulunacak.

Özel sektör tarafında ise TOBB, büyük sanayi ve ticaret odaları, her coğrafi bölgeden olmak üzere en fazla üyeye sahip ticaret odası, sanayi odası, TİM, TMMOB, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı, TESK, TÜRMOB, T. Barolar Birliği, TZOB, en çok üyeli engelli sivil toplum kuruluşundan üye alınacak. Üyeler üç yıllığına seçilecek. Danışma Kurulu, TÜRKAK’ın çalışma, strateji, tanıtımı alanlarında yönetim kuruluna tavsiyelerde bulunacak.