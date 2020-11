AİMSAD Başkanı Erol: 2021’de üretim ve ihracatta artış bekliyoruz

12 Kasım 2020

Ağaç işleme makineleri sektörünü de etkisi altına alan pandemiyle ilgili konuşan Ağaç İşleme Makine ve Yan Sanayisi İş Adamları Derneği (AİMSAD) Başkanı Mustafa Erol, sektörün 2020’yi pandemiye rağmen 2019 rakamlarıyla kapatacağını, kış aylarının da gelmesiyle mobilya sektörünün hareketlenerek bu durumun ağaç işleme makinelerine artısı olacağını söyledi.

2021’de üretim ve ihracatın yüzde 10-15 arasında artış beklediklerini vurguyan Erol, "İlk çeyrek gerçekten çok iyi bir giriş yaptık. Ta ki pandemi çıkana kadar. Daha önce böyle bir şey geçirmediğimiz için istatistiki veriye dayanamadık ve beklemeye geçtik. Hala da beklemeye devam ediyoruz. Sektörün 2020’yi 2019 verileriyle aynı kapatacağını söylemiştim. Görüntü şu an 2019 verileriyle aynı, her alanda. Pandemiye rağmen 2020’de yerimizde saydık." dedi.

"Pandeminin sektöre artısı olacak"

Pandeminin esasında mobilya sektörüne yaradığına dikkat çeken Mustafa Erol, "Çünkü insanlar evlerinde pek çok şeyi evlerinde yaptılar. Bu durum evde çok vakit geçirebilmek için bir arz yarattı. Rahat olmayan mobilyalar, rahatı ile değiştirildi. Bu durumun 2021 yılında tüm dünyada daha fazla artacağını ve mobilya sektörünün daha olumlu etkileneceğini düşünüyorum. Bu sebeple, sadece ağaç işleme makinelerinde üretim anlamında bir artı olacak." diye konuştu.

Yeni yılda ihracatta yüzde 15 artış öngörülüyor

Devletin uygulamış olduğu yöntemlerle fabrikaların şu anda çalışır durumda olduğunu söyleyen Mustafa Erol, mobilya sektöründe bazı firmaların 6 ay sıra verdiğine dikkat çekti. Bu nedenle de makine parklarını yenilemek istediklerini belirten Erol, devlet desteklerinin de devreye girdiğine işaret etti. Seneyi yaklaşık 220 milyon dolar üretim ile kapatacaklarını belirten Erol, 2021’de bunun yüzde 10-15 artmasını beklediklerini kaydetti. Bu yıl, 95-100 milyon dolarlık bir ihracat beklentilerinin olduğunu açıklayan Erol, dünyada mobilyaya artan yönelimin de etkisiyle ihracatın 2021’de yüzde 15 artmasını beklediklerini aktardı.

İthalatta ise 2021'in bu yılın rakamlarıyla aynı olacağını belirten Erol, şunları söyledi: "Hala yapamadığımız bazı makineler var ve ithal ediyoruz. MDF hatları gibi yan sanayi fabrikalarında ithalat yapıyoruz daha çok. Ben onlarda da yatırım olacağını düşünüyorum. Şu anda ihracatın ithalatı karşılama oranı yükseldi. Daha da yükselip yüzde 250’leri bulacağına inanıyorum. Kış şartlarında insanlar evde kalacak ve mobilya değiştirecek. 2020’yi bu şekilde bitirmemizin en önemli sebeplerinden biri de makine fuarını gerçekleştiren tek ülkenin Türkiye olması. Onun çok faydası oldu. İhracatın durumunun sebebi de bu. Biz fleksibl bir ülkeyiz. Firmalarımız konuyu ve işin ciddiyetini anladılar ve kendileri pozisyonlarını aldılar. Avrupa’nın kapalı olması bizi yeni pazarlara itti. Pazar çeşitliliğimiz arttı. Bazı ülkelerle ciddi problemler yaşıyoruz, ama bunun da kısa vadeli olduğuna inanıyorum. Belki ülkeler alışverişi kapatabilir, ama yatırım mallarını kapatamaz. Makine konusu farklı bir dünya. 2021’de ben bunun Suudi Arabistan veya diğer Arap ülkelerinde çok kısıtlı kalacağını düşünüyorum ve pazarımızda çok limitli olarak bizi çok etkileyeceğini düşünmüyorum. Ağır bir yaptırım yapsalar da bizi çok etkilemeyecektir. Bazı ülkeler de bize sempati duyuyor, artı eksiyi kapatıyor."

"Firmalar, sitelerini dijital satış ortamına dönüştürmeli"

Bu yıl kendilerini çok iyi sınadıklarını, firmaları aile ve atölye düzeninden kurtarmaya çalıştıklarını söyleyen Mustafa Erol, bunun geri dönüşlerini 2021’de göreceklerini ifade etti. Söz konusu dönüşümün devam etmesi gerektiğine işaret eden Erol, kurumsallaşmaya önem verilmesi gerektiğini kaydetti.

Günlük döviz takibinin yanlış olduğunu, orta ve uzun vadeli planların yapılması gerektiğini söyleyen Erol, şöyle konuştu: "Doların hızlı artması ya da azalması nedeniyle ani kararlar vermemeliler ki bunu başardıklarını düşünüyorum. Yabancı firmalar bana soruyor; neden Türkiye’nin ihracatı artıyor ve neden biz Türkiye’ye ihracat yapamıyoruz? Halihazırda dünyada almış olduğumuz yüzde elbette çok az. Daha teknolojik, daha başarılı işler yapmamız lazım. Bu tarz krizler bizi daha başarılı yapıyor. Her alanda çift haneli büyüyerek başaracağız. Derneği kurduğumuzdan beri sanal fuar hayalimizdi. Onu bir nebze yapmaya başladık www.turkishwoodworkingmachinery.com ile. İnsanlar başta önemini anlamadı, ama dünyada bir sürü online müşteri var. İnsanlar dokunmadan, bilgisayardan her makineyi görebiliyor. Buna dernek ve sektör olarak daha fazla önem vermeliyiz. Firmalar, sitelerini dijital satış ortamına dönüştürebilir. Bu dönemde gidiş gelişler, maliyetler ortadan kalktı. Bunun verimliğe etkisi olacak. Her firmanın bir sanal fuar ortamı yaratması da satışları artıracak."