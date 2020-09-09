Hatay, mobilya üssü oluyor

09 Eylül 2020

ERAY ŞEN/HATAY

Türkiye’nin 100 fabrikadan oluşan en büyük ihtisas sanayi sitesi Antakya’da mobilya üreticileri için yapıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Antakya Mobilyacılar İhtisas Sanayi Sitesi Kooperatifi’nin ortaklaşa yürüttüğü projede sona gelindi. Kooperatif Başkanı Hüseyin Doğru, Antakya Mobilyacılar İhtisas Sanayi Sitesi’nin (MOBSAN) 465 dönüm arazide kurulduğunu, 10 bin kişiye istihdam sağlayacağını ve Antakya’nın 70 milyon dolarlık mobilya ihracatını 7’ye katlayacağını söyledi.

Mobilyacıların taşınmaya başladığı tesiste gelinen son durum hakkında DÜNYA’ya bilgi veren Hüseyin Doğru, 100 firmanın faaliyet göstereceği sitede; oturum alanları bin 500, 2 bin 225 ve 3 bin metrekare olan, üç kata çıkabilecek şekilde modüler yapıda inşa edilen üç tip fabrikanın bulunduğunu belirtti. Türkiye’de ilk defa bu büyüklükte bir ihtisas sanayi sitesi yapıldığını vurgulayan Doğru, kooperatif olarak 2012’de çalışmaya başladıklarını, bir yıl sonra projenin tamamlandığını, 2014’de altyapı inşaatı, ardından hafriyat çalışmaları yapıldığını, üstyapı çalışmalarının ise 20172019 arasında bitirildiğini anlattı. Hedefledikleri 10 bin istihdama karşılık 10 bin ağaç diktiklerini ve son olarak asfalt çalışmalarının yapıldığını dile getiren Doğru, “Sitede100 tane mobilya fabrikası var ve hepsi Antakya’nın yerli firması. Yıllık 7080 milyon dolar olan mobilya ihracatımızı 500 milyon dolara çıkarmayı hedefliyoruz, birkaç yıl içinde buna ulaşacağımızı öngörüyoruz” dedi. Doğru, mobilya sektörünün en büyük ihracat pazarının normalde Ortadoğu olduğunu ancak bölgede yaşanan sıkıntılar nedeniyle Amerika, Afrika ve Orta Asya’yı yeni hedef pazarlar olarak belirlediklerini kaydetti.

Örnek proje olarak takip ediliyor

Siteyi bu yıl bitmeden açmayı planladıklarını açıklayan Doğru, “MOBSAN’ın yatırım bedeli yaklaşık 350400 milyon TL. Bakanlığın sanayi sitelerine sağladığı yüzde 2 faizli krediden kullandık. Normalde sanayi sitelerinde işyeri büyüklüğü 300, 400, 600 metrekare olur. Bakanlık ilk defa bu büyüklükte bir siteyi destekledi. Örnek proje olarak lanse edilen projeyi Cumhurbaşkanlığı da yakından takip ediyor” bilgisini verdi. Doğru, ayrıca kalkınma ajansı kanalıyla, üyelerine sıfır faizli, üç yıl vadeli 1 milyon liraya kadar makine, ekipman ve inşaat kredisi sağladıklarını bildirdi. Sitenin spor tesisi, restoran, cami gibi sosyal donatı alanlarına sahip olduğunu, bunun yanında meslek eğitim merkezi planladıklarını anlatan Doğru “Burada meslek lisesi mezunlarına 6 aylık bir eğitim verdikten sonra işe başlamalarını sağlayacağız” dedi. Ayrıca tasarım merkezi planladıklarını, finansmanı ve mekanı hazır olan projeyi bir yıla kadar faaliyete geçirmeyi düşündüklerini söyleyen Doğru, “Tasarımcıların makine ekipman ve üç boyutlu yazıcılar ile tasarımlarını yapabilecekleri merkez için en önem verdiğimiz konu, tasarlanan ürünlerin ticarileştirilebilmesi. Bunu sağlamak amacıyla üniversite ile işbirliği yaparak sağlam bur kurgu oluşturmak istiyoruz” diye konuştu.

BÜTÜN ÇATILAR GES’E UYGUN PLANLANDI



100 firmanın faaliyet göstereceği sitede; oturum alanları bin 500, 2 bin 225 ve 3 bin metrekare olan, üç kata çıkabilecek şekilde modüler yapıda inşa edilen üç tip fabrika bulunuyor. Sitedeki fabrikaların tamamının çatısının güneş enerjisi sistemi (GES) ile elektrik üretimine uygun planlandığını açıklayan Hüseyin Doğru şöyle konuştu: “Bütün statik hesaplarımız, binaların konumlanması buna göre planlandı. Kendi elektriğimizi kendimiz üreteceğiz, harici olarak şebekeye satacağız. 12 megavatlık kurulu güce ulaşabiliyoruz ama bunun bir yatırım maliyeti var, uygun ortam bekliyoruz.”