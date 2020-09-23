Mobilyada artan ihracat 'ara' elemanları ‘aranan' eleman haline getirdi

23 Eylül 2020

Türkiye mobilya sektörünün dış ticaret fazlası veren sektörler arasında yer aldığına dikkat çeken Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) Başkanı Mustafa Balcı, sektörün globaldeki yükselişini sürdürdüğünü söyledi. Sektör olarak ihracatta artı yönlü bir performans sergilediklerini belirten Balcı, küresel mobilya pazarında 6 basamak atlayarak, en çok ihracat yapan ülkeler arasında sekizinci sıraya yükseldiklerini bildirdi.

Kayseri, Ankara, İzmir, İstanbul, Hatay, Adana, İnegöl gibi mobilyanın can damarı olan şehirlerde personel ihtiyacı olduğuna dikkat çeken Balcı, döşeme ustası, kaynakçı, dikiş operatörü, CNC operatörü gibi sektörde ‘ara eleman’ olarak nitelendirilen personellerin şimdilerde ‘aranan eleman’ konumunda olduğunu ifade etti.

Üretimde ek istihdama ihtiyaç var

Pandeminin ilk döneminde fabrikalarda faaliyetlerin durma noktasına gelmesiyle birlikte oluşan siparişlerin üretimde noktasında ertelendiğini anımsatan Mustafa Balcı, üretimde çarkların yeniden dönmesiyle birlikte yoğun talebe cevap verebilmek için birçok firmada acil personel ihtiyacının ortaya çıktığını vurguladı.

Alınacak personellere asgari ücretin üzerinde maaş verileceğini ve kalifiye eleman dışında yetiştirilmek üzere de personel alımına gidileceğini kaydeden Balcı, “Meslek liselerinin mobilya tasarım, makine, kaynak, motor, elektrik ve elektronik bölümünden mezun olan gençleri bekliyoruz. Mesleğe yeni başlayacak bir personel, asgari ücretin üzerinde maaş alabilecek, sektörde 1-2 yıl deneyimli olan işçilerimiz ise yine asgari ücretin yüzde 20-30 üzerinde maaş alabilecek. 5 yıllık tecrübeli bir personele sektörümüzde ortalama 3 bin 900 TL maaş veriliyor.” dedi.

"Devler liginde zirveyi hedefliyoruz"

Türkiye’nin 2019 yılı mobilya ihracatının 3,5 milyar dolara ulaştığını açıklayan Mustafa Balcı, “Sektörümüzde ihracat konusu, bundan 10 sene öncesinde olduğu gibi ‘dişimizi tırnağımıza takarak giriştiğimiz bir yol değil’, artık 180 ülkenin hanesine doğrudan giren Türk mobilyasının; tasarım, kalite, hızlı üretim ve iş gücü ile birlikte jeopolitik gücünün de lojistik anlamda büyük bir avantaj sağlayarak ulaştığı bir başarı hikayesidir. Bir önceki yıla bakıldığında bile ihracatta 12 basamak yükselen mobilya sanayimizin önü açıktır. İtalya gibi yakın coğrafyamızda yer alan ülkelerle pazarda rekabet etmeyi değil direkt İtalya’nın dünya pazarındaki yerini almayı amaçlıyoruz. 2023 yılı hedeflerimiz doğrultusunda ise Türk mobilyasının küresel boyutta, devler liginde ilk 5’te yer almasını sağlamak üzere var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.