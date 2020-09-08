"Mobilyada talep artışı terminleri iki aya kadar uzattı"

08 Eylül 2020

Mobilya sektörünün koronavirüsün Türkiye’de ortaya çıkmasının ardından en çok etkilenen sektörler arasında yer aldığını ve fabrikalarda üretimin neredeyse durma noktasına geldiği söyleyen Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Balcı, yılın ikinci yarısında ise oldukça hareketli günlerin yaşandığına dikkat çekti.

Yeni normalleşme süreciyle birlikte oluşan talebe yetişmeye çalışan mobilya üreticilerinin bir ürünün müşteri tarafından mağazada siparişi verildikten sonra teslim süresinin 60 günü bulabildiğini belirten Balcı, yaşan talep yoğunluğunun yılsonuna kadar devam etmesini beklediklerini kaydetti.

Sektör olarak son aylarda gerek yurt içinden gerekse yurt dışından aldıkları siparişlere yetişmeye çalıştıklarını anlatan Balcı, "Bu nedenle mart, nisan ve mayıs ayındaki üretim durgunluğunu telafi edecek şekilde fabrikalarda tam kapasite ile çalışmaya devam ediyoruz. İptal edilen düğünler dahi satışları olumsuz etkilemedi ve tam tersine evlenecek çiftler mobilya alışverişi yapmaya devam ediyor. Müşterilerimiz bir ürünün siparişini mağazadan vermelerinden itibaren termin süresi ortalama 30 gün ile 45 günü bulabiliyor, sektörümüz adına çözümü makine parkına yatırım yapıp, ek istihdam alanı oluşturmakta bulduk. Her zaman söylediğim gibi biz sektör temsilcileri olarak kendimizi ‘istihdam dostu’ olarak tanımlıyoruz.” dedi.

"Evde kal, değişim kararını da beraberinde getirdi"

İnsanların koronavirüs salgını nedeniyle evlerine kapandığı o dönemin mobilya sektörü için aslında bir kırılma noktası da ortaya çıkardığını dile getiren Mustafa Balcı, “Tüm dünya genelinde ve ülkemizde de etkileri bu kadar büyük olan bir salgınla ilk kez karşı karşıya kaldığımız için virüsün ilk görüldüğü ve sokağa çıkma yasaklarının başladığı o dönemde öncelikle herkes kaygılı bir bekleyiş içerisinde evlerinde kalmak zorundaydı. Evde kalma süremiz uzadıkça yaşadığımız ortamı değiştirme ve eşyalarımızı yenileme ihtiyacı duyduk. Bu nedenle temmuz ve ağustos ayında mobilyada yükselen satış rakamları aslında mart-nisan ve mayıs ayında eve kapanan vatandaşlarımızın vermiş olduğu “değişim” kararının da bir göstergesidir. Elbette ertelenen düğün alışverişleri, taşınmalar ve evini yenilemek isteyen kişilerin satın alma kararları da bu satış grafiğini olumlu etkiledi.” diye konuştu.

"Mobilya alacaklar şimdiden karar versin"

Mobilya alacak olan vatandaşlara uyarılarda bulunan Mustafa Balcı, son dönemde artan talebe karşı firmaların aralıksız şekilde üretime devam ettiğini, ancak müşterilerin de ortalama 30 ile 45 günü bulan teslimat sürelerine karşı alışverişlerini son dakikaya bırakmamaları önerisinde bulundu.

Mobilya markalarının müşteri memnuniyeti konusunda oldukça titiz davrandıklarını ifade eden Balcı, “Yılsonuna kadar taleplerde yoğunluğun devam etmesini bekliyoruz. Tabi bu süreçte özellikle yurt dışı kaynaklı hammadde tedariklerinde yaşanan gecikmelerde üretime doğrudan yansıyor. Ancak bu geçiş döneminin firmaların üretim gücü ile aşılacağını ve bilinçli tüketicilerin de erken sipariş alışkanlığı ile pandemi öncesinde olduğu gibi termin süresinin minimuma ineceğini düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.