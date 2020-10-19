MOSDER Başkanı Balcı: Mobilyada hammadde krizi kapıda

19 Ekim 2020

Özellikle sünger alımında hammadde kilogram fiyatlarının geçtiğimiz seneye oranla nerdeyse iki katına çıktığına dikkat çeken Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) Başkanı Mustafa Balcı, fiyat artışı dışında hammadde temininde de gecikme yaşandığını söyledi.

Yoğun talep nedeniyle iç pazarda ve ihracatta terminlerin 60 günü bulduğu bu günlerde, hammadde sıkıntısının başta koltuk üretimi olmak üzere diğer bazı modellerin üretimini daha da geciktirebileceğine işaret eden Balcı, şunları kaydetti: "2020 yılına giriş yaptığımız ilk günlerde mobilyada KDV indiriminin yüzde 18’den yüzde 8’e indirilerek sabitlenmesiyle rahat bir nefes alan sektörümüz, daha indirimin karşılığını tam olarak alamamışken, sonrasında tüm dünyada ve ülkemizde baş gösteren korona virüs salgınının ortaya çıkarttığı krizle mücadele etmeye başladı. Son aylarda gerek yurt içinden gerekse yurt dışından aldığımız siparişlere yetişmeye çalışıyoruz. Bu nedenle mart – nisan ve mayıs ayındaki üretim durgunluğunu telafi edecek şekilde fabrikalarda tam kapasite ile çalışmaya devam ediyoruz. Bilindiği üzere Korona virüsün Türkiye’de ortaya çıkmasının ardından en çok etkilenen ve fabrikalarda üretimin neredeyse durma noktasına geldiği mobilya sektörü, içinde bulunduğumuz yılın ikinci yarısında yeni normalleşme süreciyle birlikte oluşan talebe yetişmeye çalışıyor.”

“Devletten destek bekliyoruz”

Koronavirüsü fırsat bilip son dönemde üst üste yaşanan hammadde zamlarının mobilya sektöründe faaliyet gösteren irili ufaklı tüm üreticileri yakından ilgilendirdiğini dile getiren Mustafa Balcı, “Dolar bazında alınan ham maddenin yurt dışından ithal edilmesinde sabit kur olmadığı için hali hazırda pahalıya alındığını ve KDV’si yüzde 18 olan, ödemelerin de vadesiz olarak yapıldığı ham madde alımlarında tüm yükün üreticinin üzerine bindiğini ifade ederken, “Bizler vatandaşımıza mobilya alımlarında zam yansıtmak istemiyoruz ancak bu konuya kısa sürede bir çözüm bulunması amacıyla devletimizden de sektörümüz adına bir destek bekliyoruz." dedi.

Hammaddeyi yurt içinde işleyecek fabrika sayısının yetersiz olduğunu da belirten Balcı, "Devlet desteği ve teşvikiyle sektörümüze ortak bir yeni ham madde fabrikası kazandırılabilir.” değerledirmesini yaptı.

“Fiyatlardaki artış ihracata da darbe vuracak”

Türk mobilyasının dünyada yükselişe geçtiği bu dönemde, küresel sıralamada 6 basamak birden atlayarak ihracat yapan ülkeler arasında sekizinci sıraya yükselen ve dış ticaret fazlası veren sektörün önünü daha fazla açmak gerektiğine dikkat çeken Mustafa Balcı, “Bugün dünyada 180 ülkeye doğrudan ihracatın yapıldığı ve yeni pazar arayışında hızla yol kat eden sektörümüzün ham maddeye ulaşmada yaşadığı sorun, ihracat kanadını da olumsuz etkileyebilecek. Özellikle son dönemde sünger, yay, boru - profil, yonga levha, yongalam, MDF, MDFlam gibi malzemelerin fiyat artışı karşısında temennimiz hammadde sağlayıcı firmaların ve tedarikçilerin bu sorununu çözmelerini ve gereken fiyat indirimini yapmalarını bekliyoruz.” dedi.