Atasay fiyatları aşağı çekti

13 Ekim 2020

Özge Yavuz

Atasay CEO’su Atasay Kamer, pandemiyle birlikte farklı pazarlama uygulamaları geliştirdiklerini açıkladı. Sektörde yıllardır hakim olan ‘fırsat, indirim kampanyası’ gibi söylemlerin, pandemiyle birlikte artık etkisinin kalmadığına dikkat çeken Kamer, “Tüketiciye kampanya odaklı yaklaşmama kararı aldık. Bunun yerine fiyatlarımızda yüzde 20 ile 35 arası oranlarında kalıcı indirim yaptık. Buna da ‘yeni normal fiyatlar’ dedik.” şeklinde konuştu.

Son dönemde hem pandeminin etkisi hem de artan altın fiyatları nedeniyle tüketimin azaldığını belirten Kamer, “Bu dönemde biz de elimizi taşın altına koymak istedik. Yeni normal, kalıcı fiyat felsefemizi öne çıkardık. Bilinçli tüketici bilmelidir ki, bunlar ulaşılabilir, yeni normal fiyatlardır.” dedi.

Müşterilerin artık ‘kampanya avcılığı’ yapmayacağını vurgulayan Kamer, tüm ürünlerin yeni fiyat politikasıyla revize edildiğini açıkladı.

"AVM'lerden destek bekliyoruz"

Atasay’ın yurtiçinde 150 mağazası bulunuyor. Yurtdışında da oldukça aktif olan şirket, Ortadoğu pazarında 2020 yılbaşı itibarıyla 20 mağazaya ulaştı. Kamer, “Şu anda bulunduğumuz Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Irak pazarlarına ek olarak bu yılın ilk çeyreğinde yaptığımız Kuveyt, Suudi Arabistan ve Bahreyn master franchise anlaşmaları ile önümüzdeki 5 yıl içerisinde Ortadoğu dahilinde mağaza sayımızı 23 katına çıkarmayı hedefliyoruz.” dedi.

Pandemiyle birlikte düşen perakende satışlar AVM’leri de etkiliyor. Bu konuda AVM yönetimlerinden destek beklediklerini belirten Kamer, “AVM’lerle kira konusunda anlaşamadığımız bir dönem yaşıyoruz. Bu konuda AVM yönetimlerinden geçmişteki trafik ve cirolar yakalanana kadar yine pandemi başındaki desteklerinin sürmesini bekliyoruz.” diye konuştu.