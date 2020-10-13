‘DİR’de eski sisteme dönülmesi gerekli’

13 Ekim 2020

Özge Yavuz

Mücevher sektörü, Dahilde İşleme Rejimi (DİR) konusunda da bazı sıkıntılar yaşıyor. Bu yılın başında yapılan değişikle göre, DİR kapsamında imalatçı, ihracatçı kuyumculuk firmalarına ihraç kaydı ile nihai ürün üretiminde kullanılmak üzere standart altının geçici ithalatı için BİST-KMTP (Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası) üyesi olma ve gelen altının BİST-KMTP’den geçme zorunluluğu getirildi. Yani DİR kapsamında gelecek altının Londra Külçe Piyasası Birliği ( LBMA) altını olması zorunluluğu oluşturuldu.

Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Kamar, “Şu anda DİR kapsamında standart altın gönderiminde LBMA şartı aranmaktadır ki, birçok ülkede bu standartta altın bulunmamaktadır. Bu da kendi ayağımıza kurşun sıkmak anlamına gelir. Müşterilerimize bu durumu anlatamamaktayız. Zira ülkelerin kendi standart altınları var ve bunların birçoğu LBMA üyesi değil.” dedi.

Türkiye’nin bu konuyla ilgili son bir yıldır sıkıntılı bir süreç yaşadığını aktaran Kamar, konuyu biraz daha ayrıntılı anlattı: “Altınlar standart ve standart olmayan diye ikiye ayrılıyor. Standart altın LBMA yani Londra borsasına üye olan firmaların gönderdiği altındır. Devlet diyor ki, ‘Sen sadece bu altınları dahilde işlemle getirebilirsin, ‘onların da’ diyor ‘altın borsasından geçmesi lazım’. Tamam da birçok ülkede LBMA rafinerisi yok ki. Ülkelerin kendi rafinerisi var. Eskiden LBMA olmayan altınlarını da gönderiyorlardı, biz işleyip geri gönderiyorduk. Şimdi devlet bu olaya bariyer koydu. Bunların hepsi yanlış.”

DİR’deki en önemli konunun eski sisteme dönülmesi olduğunu belirten Kamar, “1.1.2020’de çıkarılan değişikliğin yürürlükten kaldırılmasını istiyoruz. Eskiden olduğu gibi serbest bırakılmalı, BİST-KMTP’den geçme zorunluluğu kaldırılmalıdır.” dedi.

"Daha aktif hale gelmeli"



DİR’in sektörün en önemli argümanı olduğuna vurgu yapan Kamar, “Gümrük anlaşmalarının zorlaştığı bu dönemde sektörümüz için yapılabilecek en önemli çalışma ülkeler arasındaki DİR’in çalıştırma gayretleri olmalıdır.” dedi. Hükümetin her türlü ülkeler arası ticari görüşmelerde bu avantajı sağlaması gerektiğini belirten Kamar, “DİR’in çok aktif hale getirilmesi gerek. Burada yeni çıkacak tebliğleri herhangi bir kanuna, yönetmeliğe uydurma değil, yeni dünya sistemine göre çıkartmak önemli." diye konuştu.