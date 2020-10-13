Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Kamar: Yolcu beraberindeki altında değişiklik şart

13 Ekim 2020

Özge Yavuz

Mücevher sektörü uzunca bir süredir, dünyada para yerine geçebilen altının ticaretteki ana araçlardan biri olması için çalışıyor. Bu konuda da en önemli adım, yolcu beraberinde Türkiye’ye gelebilecek altın olarak öne çıkıyor.

Geçtiğimiz mart ayı başında Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar, en fazla beş kilogram ağırlığında standart işlenmemiş altının yolcu beraberinde yurda getirilmesini bakanlıkça belirlenecek esaslar dahilinde mümkün kıldı. Ancak bu uygulama sektörün ihtiyacını karşılamakta yetersiz kaldı. Uygulamada bazı aksaklıklar yaşanmaya başladı. İşte bu noktada Mücevher İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kamar, bazı önemli konulara vurgu yaptı.

A’dan Z’ye yeni açılım gerekiyor

Sektör öncelikle, yapılan değişikliğe standart altın ifadesinin yanında standart dışı altın ifadesinin de eklenmesini istiyor. Bunun en büyük sebebi yolcu beraberinde getirilecek altının en büyük özelliğinin standart dışı olması. Yani yolcular Türkiye’ye beraberinde hurda altının eritilmiş halini getiriyor. Bir diğer konu ise standart altında aranan Londra Külçe Piyasası Birliği (LBMA) şartı.

Kamar, yapılan değişiklikte yaşanan sıkıntıları şöyle anlattı: “32 sayılı kararda yapılan değişiklik, "yolcu beraberinde 5 kg’a kadar standart işlenmemiş altın" olarak düzenlendi. Ancak bu şekilde kalırsa çalışmaz. Zira hedef ülkelerde standart altına yani LBMA standardında altına ulaşmak neredeyse imkansız. Ülkemizde standart işlenmemiş altın demek LBMA rafinelerinden çıkmış altın demektir ki bu, dünyada 26 ülkede 56 civarında altın rafinerisi anlamına geliyor.”

Konuyla ilgili taleplerini ifade eden Kamar, “Bu değişikliği yolcu beraberi 5 kg standart altın olarak yürürlüğe sokmak demek bunun hiç bir işe yaramaması demektir. Ancak bunun 'yolcu beraberinde 5 kg’a kadar standart ve standart dışı işlenmemiş altın' olarak değiştirilmesi çok önemli.” diye konuştu.

"Gelin ticareti altınla yapalım"

Sektörü çıkmaza sokan LBMA şartıyla ilgili daha geniş bilgi veren Kamar şunları aktardı: "Dünyada LBMA’e üye yalnızca 56 tane rafineri bulunuyor. Mesela Türkiye’de 10 tane rafineri var. Bunların 2 tanesi LBMA rafinerisi, diğerleri değil. Örneğin Özbekistan, Tacikistan ve Afrika ülkelerinde böyle bir rafineri yok. Yani normal koşullarda yolcu beraberinde her türlü altının gelmesi lazım. Orta Asya, Çin, Afrika’nın altını var. Gelin ticareti altınla yapalım. Yolcu, beraberinde altınla gelsin. Burada LBMA zorunluğu kalksın. Standart ve standart dışı altını isteyen herkes getirsin. Yalnızca deklare etsin, içeriye girsin bunu bozdursun, ev alsın, park alsın, mal alsın, ne alırsa alsın. Bunun sistemini kurmamız lazım.”

Ekonomiyi canlandırır



Yolcu beraberinde altın getirilmesinin Türk ekonomisi için devrim niteliğinde olduğunu belirten Mustafa Kamar, bu olayın Türkiye ekonomisinin finansa ulaşmadaki en büyük kolaylıklarından biri olacağını söyledi. Zira buradaki püf noktasının dolar ticaretinin sıkıntılı olduğu ülkelerde (Türki Cumhuriyetleri, MENA bölgesi) ancak kendi para birimleriyle standart ve standart dışı altına ulaşan kişilerin, bu altınlarla Türkiye’ye gelip ticaret yapmaları olduğunu belirten Kamar, “Buradaki ticaret kelimesi yalnız altın değil her türlü ticaret için geçerlidir. Hatta bu altın ithalatının bile önüne geçebilecek boyuttadır.” dedi.