Storks ihracat lideri oldu

13 Ekim 2020

Özge Yavuz

Mücevher sektöründe faaliyet gösteren Storks, ihracatını ödülle taçlandırdı. Eylül ayında düzenlenen İhracat Liderleri Ödül Töreni'nde, “Pırlantalı Mücevherat” kategorisinde birinciliği alan şirket, yine aynı alanda Storks Antalya Mega Center ile de üçüncü oldu. 1971’den beri sektörde faaliyet gösteren Storks, dünya ticaretini olumsuz etkileyen korona virüse karşı, yeni satış ve pazarlama faaliyetlerine başladı.

Storks Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Güner, "İhracat yapan şirketler pandemi sürecinde çok sıkıntılı günler yaşadı ve yurtdışı kısıtlamalarının getirilmesi sektör açısından zorlayıcı bir dönem oldu. Tüm bu zorluklara rağmen yurtdışı satışlarını artırmak için çalışıyoruz." dedi.

Pandemi nedeniyle uzun vadeli düşünemediklerini ifade eden Güner, "Pandemi bize, dijital ortamda çalışmayı öğretti. Yurtdışında bine yakın müşteriden yaklaşık 500-600 firmayla dijital alandan iletişim kurmaya çalıştık. Yeni pazarlama sonuçlarının önümüzdeki günlerde daha iyi olacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

"Sektörün önü açılmalı"

Pazarlarının çoğunun Ortadoğu, Türk Cumhuriyetleri ve Avrupa'dan oluştuğunu vurgulayan Güner, birçok ülkede uçuşlarda kısıtlamalar olduğu için Avrupa’ya da gidemediklerini belirtti. Hükümetin 4 ay önce ham maddeye getirdiği yüzde 5 oranındaki vergiyle sektörün bu konuda da zorlandığını dile getiren Güner, ihracatçının önünün açılmasını ve ham maddeye vergi konulmaması gerektiğini belirtti. Güner, "Bu alanda eşit şartlarda mücadele imkanı verilmesi gerekir. Bizler sektör temsilcileri olarak iç piyasada markamızın gücüyle yolumuza devam ediyoruz." dedi.