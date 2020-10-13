Yurtdışında fırsat sağladı

13 Ekim 2020

Koronavirüsün neden olduğu pandemi, küresel ticarette önemli iş kayıpları yarattı. Hemen her sektörde özellikle virüsün daha etkili olduğu ülkelerde binlerce firma kepenk indirdi. Ancak Türk şirketleri birçok Avrupa ülkesine ihracat yapmayı sürdürüyor. İşte bu firmalardan biri de rafinasyon, ramat, atık dönüşümü ve laboratuvar hizmetlerinin yanı sıra, kıymetli metallerin (altın, gümüş, platin, paladyum, rodyum) üretim ve alım-satımını yapan Nadir Metal Rafineri oldu. Şirket, pandemi sürecinde tam kapasite çalışarak ihracatına ivme kattı.

Gümüşe ağırlık verildi

Nadir Metal Rafineri Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Tütüncü, COVID-19 salgınının havayolu taşımacılığını da etkilemesiyle, sevkiyatlarda bir süreliğine gecikmeler yaşadıklarını söyledi. Ancak, Avrupa’daki rafinerilerin pandemi nedeniyle faaliyetlerine bir süre ara vermesinden firmalarının avantaj sağlayarak tam kapasiteyle çalıştığını belirten Tütüncü, şunları anlattı: “Personelimiz için gerekli sağlık tedbirlerini devreye alarak kontrollü üretimimize devam ettik. İsviçre ve diğer rafineriler üretimlerine ara verdikleri için yurtdışından gelen özellikle gümüş siparişlerine hızlı cevap verebilmemiz sayesinde 3 ay boyunca tam kapasite gümüş ağırlıklı çalıştık.”

Tütüncü, dünya genelinde sektörü temsil eden kuruluşlar tarafından getirilen standartları yakından takip ederek, Türkiye’nin kıymetli metal sektörünün gelişmesi için paydaşları ve çeşitli sektör temsilcileriyle işbirliği içinde olduklarını belirtti. Tütüncü, günümüzde kıymetli metal sektörüyle ilgili değişen konuların başında, kıymetli metal tedarik zincirinde yer alan aktörlerin, OECD’yle işbirliği yapan ve dünya genelinde sektörü temsil eden kuruluşlar tarafından getirilen standartlara uymalarının zorunlu hale getirilmesi olduğunu söyledi.