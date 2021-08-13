“Çalışabileceğim üniversite hayatı hayal ettim”
OSTİM Teknik Üniversitesinde okuyan öğrenciler, üniversitenin avantajlarını, eğitim kalitesini ve deneyimlerini anlattılar.
Furkan Ciylan
Bilgisayar Mühendisliği
OSTİM Teknik Üniversitesinde okumanın benim için en önemli avantajı; sanayiye olan yakınlığı. Okuldan adımınızı attığınız anda kendinizi üretimin kalbinde buluyorsunuz. Ben her daim, derslerimin yanında bir şirkette de çalışabileceğim üniversite hayatı hayal ettim. İş Yeri Deneyimi Programı’nın bana bu imkanı sağlayabileceğini düşündüm. İlk deneyimimde ise bir firmada tek başıma bir ürünün baştan sona geliştirme süreçlerini yürütme sorumluluğunu aldım. Daha öğrenciyken böyle bir ortamda bulunmak insanın ufkunu genişletiyor.
Yapay zeka modelleri için FPGA tabanlı bir accelerator geliştirmek istiyorum. Prof. Dr. Serdar Müldür hocam ile birlikte projeyi yürütmekteyiz. Hocam beni OSTİM’de FPGA donanımı ile çalışan firmalarla tanıştırdı. Hemen hemen her alanda üretim yapılan bir bölgede yetişen bir mühendis, hem işin pratiğine hem de teorisine hakim oluyor. Böylece piyasada yıllarca çalışıp elde edebileceği bilgiyi daha üniversitedeyken kazanmış oluyor. Üniversite adaylarına tavsiyem; eğer girişimciliğe ve bir şeyler üretmeye ilgililerse burası aradıkları üniversite.
“Bizi Türkiye sanayinin içine dahil ediyor”
Cem Mert Borucu
Makine Mühendisliği
OSTİM Teknik Üniversitesinin sanayi bölgesinin içinde olması bizi doğrudan Türkiye sanayisinin içine dâhil ediyor. Bu da bizlerin her türlü üretimin ve çalışmanın birincil elden kaynaklarla gözlemlememizi ve araştırabilmemizi sağlıyor. En büyük avantajımız, üretimi yerinde ve incelikleriyle görebiliyor olmamız. Bütün akademisyenlerimizle birebir iletişime geçebiliyor, sorun ve isteklerimizi iletebiliyoruz.
İş Yeri Deneyimi Programı OSTİM’e gelmemin en temel sebeplerinden biri. Bu eğitim modelinin tam bana uygun hareketli, canlı ve somut olduğunu düşünüyorum. Üniversitemizin bizleri mezun olduğumuz andan itibaren çalışmaya hazır ve yetkin mühendisler olarak yetiştirdiğini düşünüyorum. OSTİM Teknik Üniversitesini tercih etme sebebim mühendisliğe hayat vermek istemeleridir ve bunu başardıklarını düşünüyorum. Üniversitemizi tercih etmek isteyen öğrencilere de söylemek isterim ki ‘hareket’ bir mühendis için yakıt kaynağıdır ve bu kaynak OSTİM Teknik Üniversitesinde bolca bulunmaktadır. Mezun olduktan sonra, OSTİM Teknik Üniversitesine destek olan firmalardan biri olmak istiyorum.
“İş yeri deneyimi mühendis adayları için ayrıcalık”
Semanur Topal
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
OSTİM’de üniversite okumak bir mühendislik öğrencisinin kolaylıkla erişebileceği fırsatlar sunuyor. OSTİM’de bu kadar çeşitli yapıların bir arada bulunmasının mühendislik öğrencilerinin vizyonuna da katkı sunacağını düşünüyorum. Ulaşımın rahat olması çok önemli, OSTİM Teknik Üniversitesi bu kolaylığı sağlamış. Öğrendiğim şeylerin hayatta yansımalarını görmek hoşuma gidiyor. Girişimcilik Karnesi, okulun bize sağlamış olduğu fırsatlardan faydalanmamızı sağlayacak bir bilet. Yüksek puanlı bir Girişimcilik Karnesi okul planlarım içerisinde.
İşin uzmanlarının yanında eğitim almak, işin hayata geçirilmiş halinden çıkarım yapmak, bir şeyler öğrenmek güzel bir deneyim. İş yeri Deneyimi Programı'nın mühendis adayı için ayrıcalık olduğunu düşünüyorum. Mühendislik için teknik üniversite olması benim için önemli bir kriter. Gelecekte kendimi Massachusetts Institute of Technology’de (MIT) görmek istiyorum. OSTİM Teknik Üniversitesi benim gibi kriterlere sahip öğrenciler için iyi bir tercih.