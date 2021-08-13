‘Deneyimli Mezunlar’ iş başında

Geleceğin meslekleriyle yapılandı­rılmış 11 programı bulunan Meslek Yüksekokulu bünyesinde Bilişim Güvenliği Teknolojisi, Elektronik Teknoloji­si, E-Ticaret ve Pazarlama, Lojistik, Makine ve Mekatronik programlarından 114 öğren­ci 79 işletme ile eşleştirilerek ‘İş Yeri Dene­yimi’ dersi kapsamında haftada 5 gün sahada teorik bilgileri beceriye dönüştürmeye baş­ladı.

Bu yöntemle öğrencilerin işletmelerle ve iş yerleriyle buluşmaları ve meslekleriyle ilgili iş yerlerini ve sektörleri tanımalarına, işletmelerdeki çalışma düzeni, organizas­yon yapısı, iş ve hizmet süreçleri, iş ve hizmet modelleri, iş disiplini ve sosyal ilişkileri göz­lemleyip, verilen görevleri yaparak mesleki uygulamalara yönelik bilgi ve görgülerinin artırılmasına katkı sağlanıyor.

Öğrenmenin en etkili yöntemi

İş Yeri Deneyimi kapsamında uygulamalı eğitim alan öğrenciler, OSTiMTECH tarafından modellenen etkinliği, öğrenmenin en etkili yöntemleri arasında gösteriyor.

“Mezuniyet Sonrası iş hayatına hazırlık oluyor”

OSTiMTECH MYO Makine Bölümü öğrencisi Fehmi Aktepe, ders kapsamında Kaleli Şaft ve Metal San. Tic. Ltd. Şti.’de firma temsilcisi Yusuf Oğuz’un hamiliğinde, 4 eksen Mazak TC-200-II CNC freze ve 5 eksen Mazak i700 Smooth Technology CNC freze tezgahlarında gerçekleştirilen parça üretim süreçlerinde yer aldı. Aktepe, iş yeri uygulaması ile ilgili şunları söyledi: “İş Yeri Deneyimi dersi kapsamında okulumuzda edindiğimiz teorik ve teknolojik bilgileri sanayi ortamında uygulamaya dökmek daha pratik bir şekilde öğrenmemizi sağlıyor. Bir dönem boyunca haftada beş gün iş yeri eğitimi programının uygulanması, bizlere bilgi ve tecrübe katmasının yanında mezuniyet sonrasında adım atacağımız iş hayatına hazırlık oluyor.”

“Öğrendiklerimi uygulamak çok iyi bir fırsattı”

OSTiMTECH MYO Elektronik Teknoloji Bölümü öğrencisi Mert Keleş, UDEA Elektronik’te firma temsilcisi Kasım İpek’in hamiliğinde mekanik montaj ve yazılım çalışmaları yaptı.

Keleş, iş yeri deneyimlerini şu görüşlerle paylaştı: “İş yeri eğitimi benim için çok verimli geçti. Okulda öğrendiklerimi uygulamak için çok iyi bir fırsattı. Bana deneyim ve bilgi kattı. Bu süreçte, ileride olası krizlerde nasıl önlemler alabileceğimi ve yazılım hakkındaki bilgilerimi nasıl kullanacağımı tecrübe ettim.”

“Eğitimler bizi ön plana çıkarıyor”

OSTiMTECH MYO Mekatronik Bölümü öğrencisi Tuna Han Tümer, STG Mühendislik‘te firma temsilcisi Berkay Dombaycı’nın hamiliğinde elektronik kartlar üzerine bazı komponentleri lehimleme ve sökme işlemlerini gerçekleştirdi. Tuna Han Tümer, şirket içi eğitimlerle kendini geliştirerek yetkinliklerini de sertifikalandırdı. Tümer, şunları kaydetti: “Bazı eğitimlerin bizleri biraz daha ön plana çıkarttığını düşünüyorum. Girişimcilik dersi kesinlikle ön plana çıkarıyor. Bizlerde 'Ne yapabiliriz, nasıl faydalı projeler ortaya koyabiliriz?' düşüncesini sürekli olarak diri tutan girişimcilik dersinin çok önemli olduğunu söyleyebilirim.”

“Hatanın kazandırdığı tecrübeler unutulmaz”

İş Yeri Deneyimi dersi kapsamında işletmelerde eğitim gören her öğrencinin firma tarafından tayin edilen bir hamisi bulunuyor. İş yeri hamileri, öğrencilerin uygulama kapsamındaki eğitim süreçlerinde tecrübelerini paylaşıyor. STG Mühendislik Stratejik Teknolojiler Geliştirme Üretim A.Ş. üretim mühendisi Sinan Koçak, OSTiMTECH öğrencisi Mehmet Kansu’nun hamiliğini yapıyor.

Öğrencilerin, teorik bilgiyi uygulamaya dönüştürmesi ve hangi bilgiyi nerede kullanacaklarını anlamaları için iş yeri deneyiminin iyi bir fırsat olduğuna işaret eden Koçak, “Hata yaparak edinilen tecrübelerin daha unutulmaz olduğu gerçeğini göz önünde bulundurarak, öğrencimize ilk günden itibaren; iş güvenliği kurallarına aykırı olmayacak, kendisinin ve çalışma arkadaşlarının can güvenliğine zarar vermeyecek şekilde hata yapmaktan çekinmeden uygulama faaliyetlerinde bulunmasında bir sakınca görmediğimizi belirttik.” dedi.