Ekonominin aşısı ihracat

Bölge Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Dış Ticaret Koordinatörlüğü, 2020’de yeni pazarların keşfi amacıyla 22 ülkedeki Ticaret Müşavirleri ile online seminerler gerçekleştirdi. Dış Ticarette 2021 parolası ise 'Ekonominin Aşısı İhracat’

Dış ticaretin kurumsal paydaşlarından destek

Ticaret Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, EXİM- BANK, OAİB-Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri ve KOSGEB, Ankara Sanayi Odası ve Ankara Ticaret Odası işbirliği içinde gerçekleştirilen faaliyet ve semineler ile OSTİM iş dünyasına destek veriyor. Etkinliklere 700’ün üzerinde firma temsilcisi katıldı.

OSTİM OSB Dış Ticaret Koordinatörlüğü’nce, kırılan tedarik zincirlerini ülkemiz firmaları için fırsata dönüştürmek üzere Ticaret Bakanlığı yurt dışı teşkilatı ile Dış Ticaret Buluşmaları seminerleri düzenleniyor. 2020 yılı 8 aylık süreçte Ticaret Müşavirlikleri ile 22 ülkenin incelen diği etkinliklere 950’nin üzerinde firma temsilcisi katıldı.

Dış ticaret uzmanları ihracata ivme kazandırdı

OSTİM OSB, 2021 yılına; ekonominin temel kaldıracı olarak nitelendirilen ‘ihracatın artırılması’ amacıyla ‘Ekonominin Aşısı İhracat’ parolası ile başladı. Bu amaçla; OSTİM firmalarının ihracatçı olma, yeni pazarlar, müşteriler bulma ve ihracatlarını artırma çabalarını destekler içerikte çalışmalara son hızla devam ediliyor. 2021 yılın ilk etkinliği, OSTİM iş dünyasının ihtiyaç duyduğu dış ticaret konusuna hakim insan kaynağının yetiştirilmesi ve yetkinliğinin artırılması amacıyla Dış Ticaret Uzmanı Yetkinlik Geliştirme Programı oldu. Programda 300’den fazla katılımcıya 21 farklı konuda, 12 eğitmen ile 90 saatlik modüler eğitim verildi.