İlk mezunlar ‘şed’ kuşanarak iş dünyasına uğurlandı

Sanayi dünyasının üniversitesi OSTİM Teknik Üniversitesi Meslek Yüksekokulu, deneyimli ilk me­zunlarını iş dünyasına uğurladı. Tüm programlar­dan 102 öğrenci, eğitim-öğretim süreçlerini başa­rıyla tamamlayarak mezun olmaya hak kazandı. Me­zunlara diplomanın yanında Girişimcilik Karnesi ve iş başı çantası verildi.

OSTiMTECH ayrıcalığını hissedin, hissettirin

OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mu­rat Yülek, sanayinin üniversitesi olarak Türkiye’nin gelişmesinde aktif görev ve sorumluluk alabilecek bireyler yetiştirme hedefiyle çıktıkları yolda, ilk me­zunları vermenin gururunu ve sevincini yaşadıkla­rını söyledi.

Türkiye için yeni bir üniversite mode­li oluşturma ümidiyle hareket ettiklerini kaydeden Yülek, öğrencilere şöyle seslendi: “Sevgili öğrenciler, üniversite eğitiminiz boyunca her birinizi iş dünya­sının gerektirdiği bilgi ve donanıma sahip, vizyonu geniş, meraklı, soru soran, biliyorum demeyen, öğre­niyorum diyen, yaratıcı fikirler üretebilen, mesleki farkındalığı yüksek, girişimci ruhlu bireyler olarak yetiştirmek için elimizden gelen tüm gayreti göster­dik. Sizden ricamız, OSTiMTECH ayrıcalığını his­seden ve hissettirebilen bireyler olarak ülkemize, dünyamıza ve alanınıza katkı sağlamanızdır.”

OSTİM her zaman yanınızda

OSTİM Teknik Üniversitesi Mütevelli Heyeti ve OSTİM Yönetim Kurulu Başka­nı Orhan Aydın, ilk öğrencilerini mezun etmekten duydukları heyecan ve guru­ru dile getirdi.



Mezunların her zaman OSTİM’in bir parçası olacağını vurgula­yan Aydın, “OSTİM Teknik Üniversitesi, OSTİM Organize Sanayi Bölgesi, Ostim Teknopark, kümelenmelerimiz ve fir­malar her zaman yanınızda olacak. Bi­zim ilişkimiz sadece; öğrenci, hoca, okul ve okul yöneticisi ilişkisi değil. Sizleri ev­latlarımız olarak kabul ettik. Ülkemizin istiklali ve istikbali için olmazsa olmaz üretimin parçası olan değerli kümelen­melerimize, kümelenme başkanlarımıza da çok çok teşekkür ediyoruz. Öğren­cilerimizi size, sanayiye ve ülkemizin kurumlarına emanet ediyoruz. Onlara sahip çıkmanızı bekliyoruz.” dedi.

Değer üretecekler

OSTİM Teknik Üniversitesi MYO Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Turan Şişman, okulun dijital çağa uygun eğitim-öğretim modeliyle kurgulandığına dikkat çekti. Öğrencilerine seslenen Şişman, farkındalığı yüksek ve duyarlı olacaklarına inandıklarını dile getirerek, “Çünkü OSTİM’deki Ahilik geleneğinden beslendiniz. Zor işlere talip olun ki, hikayeniz olsun. Gittiğiniz her yere iyilik götürün, böylece değer üretin. Allah yolunuzu açık etsin.” mesajını verdi. Törende, başarıyla mezun olan öğrenciler, OSTİM küme yöneticilerinin katılımıyla Ahi şedi kuşandı. Mütevelli Heyeti Başkanı Orhan Aydın, mezunlara iş yaşamlarında Ahilik değerlerinden ayrılmamaları öğüdünde bulundu.