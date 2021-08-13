İlk mezunlar ‘şed’ kuşanarak iş dünyasına uğurlandı
OSTİM Teknik Üniversitesi, deneyimli ilk mezunlarını iş dünyasına Ahilik gelenekleriyle şed kuşatarak uğurladı.
Sanayi dünyasının üniversitesi OSTİM Teknik Üniversitesi Meslek Yüksekokulu, deneyimli ilk mezunlarını iş dünyasına uğurladı. Tüm programlardan 102 öğrenci, eğitim-öğretim süreçlerini başarıyla tamamlayarak mezun olmaya hak kazandı. Mezunlara diplomanın yanında Girişimcilik Karnesi ve iş başı çantası verildi.
OSTiMTECH ayrıcalığını hissedin, hissettirin
OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Yülek, sanayinin üniversitesi olarak Türkiye’nin gelişmesinde aktif görev ve sorumluluk alabilecek bireyler yetiştirme hedefiyle çıktıkları yolda, ilk mezunları vermenin gururunu ve sevincini yaşadıklarını söyledi.
Türkiye için yeni bir üniversite modeli oluşturma ümidiyle hareket ettiklerini kaydeden Yülek, öğrencilere şöyle seslendi: “Sevgili öğrenciler, üniversite eğitiminiz boyunca her birinizi iş dünyasının gerektirdiği bilgi ve donanıma sahip, vizyonu geniş, meraklı, soru soran, biliyorum demeyen, öğreniyorum diyen, yaratıcı fikirler üretebilen, mesleki farkındalığı yüksek, girişimci ruhlu bireyler olarak yetiştirmek için elimizden gelen tüm gayreti gösterdik. Sizden ricamız, OSTiMTECH ayrıcalığını hisseden ve hissettirebilen bireyler olarak ülkemize, dünyamıza ve alanınıza katkı sağlamanızdır.”
OSTİM her zaman yanınızda
OSTİM Teknik Üniversitesi Mütevelli Heyeti ve OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, ilk öğrencilerini mezun etmekten duydukları heyecan ve gururu dile getirdi.
Mezunların her zaman OSTİM’in bir parçası olacağını vurgulayan Aydın, “OSTİM Teknik Üniversitesi, OSTİM Organize Sanayi Bölgesi, Ostim Teknopark, kümelenmelerimiz ve firmalar her zaman yanınızda olacak. Bizim ilişkimiz sadece; öğrenci, hoca, okul ve okul yöneticisi ilişkisi değil. Sizleri evlatlarımız olarak kabul ettik. Ülkemizin istiklali ve istikbali için olmazsa olmaz üretimin parçası olan değerli kümelenmelerimize, kümelenme başkanlarımıza da çok çok teşekkür ediyoruz. Öğrencilerimizi size, sanayiye ve ülkemizin kurumlarına emanet ediyoruz. Onlara sahip çıkmanızı bekliyoruz.” dedi.
Değer üretecekler
OSTİM Teknik Üniversitesi MYO Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Turan Şişman, okulun dijital çağa uygun eğitim-öğretim modeliyle kurgulandığına dikkat çekti. Öğrencilerine seslenen Şişman, farkındalığı yüksek ve duyarlı olacaklarına inandıklarını dile getirerek, “Çünkü OSTİM’deki Ahilik geleneğinden beslendiniz. Zor işlere talip olun ki, hikayeniz olsun. Gittiğiniz her yere iyilik götürün, böylece değer üretin. Allah yolunuzu açık etsin.” mesajını verdi. Törende, başarıyla mezun olan öğrenciler, OSTİM küme yöneticilerinin katılımıyla Ahi şedi kuşandı. Mütevelli Heyeti Başkanı Orhan Aydın, mezunlara iş yaşamlarında Ahilik değerlerinden ayrılmamaları öğüdünde bulundu.