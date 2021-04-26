İşveren ve çalışanı buluşturan adres

OSTİM Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü’nün 2011 yılında faaliyete geçen Türkiye İş Kurumu’ndan (İŞKUR ) onaylı özel istihdam bürosu OSTİM İstihdam Ofisi, iş arayanlarla personele ihtiyaç duyan işletmeleri buluşturuyor.

Hizmetlerinin tamamını ücretsiz olarak sunan İstihdam Ofisi, doğru işe doğru kişiyi yönlendirerek istihdamın sürdürülebilirliğine katkı veriyor. OSTİM İstihdam Ofisi, bölgede faaliyet gösteren firmalardan gelen personel taleplerini, elindeki iş arayan havuzundan en uygun adayları seçerek doğru işe, doğru kişiyi yönlendiriyor. Global İnsan Kaynakları sistemi iş birliğiyle, iş arayan adayları, iş gücü arayan firmalarla buluşturan İstihdam Ofisi, iş ve işçi arayanlara ücretsiz hizmet veriyor .

OSTİM’li işletmelerin doğru çalışana ulaşmasında köprü görevi gören Ofis, her gün güncellenen iş ve eleman ilanları ile iş gücü arayan firmalara hızlı bir şekilde sonuca ulaşabilme imkanı sağlıyor. OSTİM İstihdam Ofisi tüm hizmetlerini www.ostimistihdam.com web sayfası üzerinden online süreçlerle de yürütüyor.