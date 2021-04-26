OSB hizmetleri tek tıkla daha kolay

Pandemi döneminde iş süreçlerinin devamını sağlayan online hizmetler OSTİM’de kalıcı hale geldi. OSTİM OSB Bölge Müdürlüğü, vizyoner yönetim anlayışıyla üyelerine sunduğu hızlı ve kesintisiz hizmetleri online taşıdı. 6 bin 200’den fazla firmanın yer aldığı bölgede pandemi sürecinin başında hafta sonu kısıtlamalarından muaf tutulan firmaların izin belgeleri online süreçlerle yürütülmüştü.

Online işlemlerle firmaların talepleri zaman kaybetmeden karşılanırken, pandemi şartlarında OSTİM OSB Bölge Müdürlüğü’nde oluşabilecek yoğunlukların önüne geçilerek, hem çalışanların hem de firma temsilcilerinin sağlığını korumaya katkı sunuluyor.

OSTİM’li firmalar, online işlemler sayesinde Bölge Müdürlüğü’nün sunduğu, elektrik ve doğalgaz abonelikleri, işyeri açma ve çalışma ruhsatı, gayrimenkul satış ve banka işlemlerinde borcu yoktur yazısı, e-arşiv fatura sorgulama, imar çap ve yol kotu başvuruları ve benzeri işlemleri https://online.ostim.org.tr/ adresinden tek tıkla yapabiliyorlar.

OSTİM üyeleri aldıkları hizmeti, işlem sonrasında cep telefonlarına gönderilen anket sorularıyla değerlendirebiliyorlar.

Mobil uygulamalar da geliştiriliyor

OSTİM OSB Bilgi ve İletişim Teknolojileri Müdürü Mustafa Aktaş, online hizmetlere yenilerini eklemeye devam edeceklerini kaydetti. Geliştirilen online ödeme sistemiyle bütün faturaların sistem üzerinden ödenebileceğini anlatan Aktaş, “Aboneler bütün cari ekstrelerini görebilecek, elektrik ve doğalgaz tüketim miktarlarını da takip edebilecek. Online hizmetlerin mobil uygulamalarını da geliştiriyoruz. Bu sayede elektrik abonelerimiz, reaktif tüketimlerini takip edebilecek ve cezaya düşme durumunu kontrol edebilecek.”

İzlenebilir, hızlı kesintisiz hizmet

OSTİM OSB Bölge Müdürü Adem Arıcı, üyelere sundukları hizmetleri, birlikte yönetim modeliyle güçlendirmeye devam ettiklerini söyledi. Arıcı, şeffaf yönetim anlayışıyla faaliyetlerinin, izlenebilir, hızlı ve kesintisiz olması için çalıştıklarını dile getirdi.

Hizmet altyapılarını güvenli, teknolojik ve sürdürülebilir olması için sürekli geliştirdiklerini vurgulayan Arıcı, “Misyonumuza uygun olarak kaliteli, yenilikçi ve kesintisiz hizmetleri sürdürülebilir şekilde sunuyor, üyelerimizi ve bölgemizi daha rekabetçi kılmak için projeler üretiyoruz. Türk sanayisinin gelişmesine katkı sağlayan bir sanayi bölgesiyiz.” dedi.