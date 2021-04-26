OSTİM Teknopark'a ilgi büyük, yatırımlar hızlandı

Ostim'de, girişimci ve yatırımcı iklimine destek veren iki adet teknopark bulunmaktadır. İlki; 2004 yılında kapılarını açan ve sanayide kurulan ilk teknokent olan ODTÜ Teknokent OSTİM Merkezi; İkincisi de OSTİM Vakfı'nca kurulan Ostim Teknopark.

Ostim Teknopark, benzerlerinden farklı bir yapıda faaliyet göstererek Ar-Ge Atölyelerinin de yer aldığı bir bölgedir. OSTİM’de Turuncu, Turkuaz ve Bronz Bina olmak üzere 3 yerleşkede faaliyet gösteren Teknopark, kunıluşu itibariyle 7 üniversitenin ortaklığıyla diğer bölgelerden ayrılıyor. Ostim Teknopark ortakları arasında OSTİM Vakfı, OSTİM Teknik Üniversitesi. Atılım Üniversitesi. Çankaya Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi. Başkent Üniversitesi. TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, OSTİM Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Kümelenmesi yer almaktadır. Ostim Teknopark Genel Müdürü Dr. Derya Çağlar, en büyük özelliklerinin Ar-Ge faaliyetlerinin endüstri ile birleştiği bir bölge olmak diye belirtiyor. Sanayinin içinde bir teknoparkın tercih edilme nedenlerini anlatan Çağlar, “Firmalar OSTİM’de yer alarak Ar-Ge çalışmalarını daha hızlı ve verimli bir şekilde ticarileştirebiliyor. Firma kabullerine başlayalı iki buçuk yıl olan Ostim Teknopark, kısa sürede önemli bir gelişme kaydetti. Bu da, Teknoparkın bölgemiz için ne kadar gerekli olduğunu göstermektedir. Şu anda Ostim Teknopaık'ta tadilatı biten alanlarda boş yerimiz bulunmuyor; bu nedenle yeni bina yapım çalışmalarımız hızla devam ediyor. Ayrıca Tuıkuaz Bina’da bir merkez oluşturarak erken aşama girişimcilerin sanayi ile buluşmalannı hızlandıracağımız bir çalışmamızı yakında tamamlayarak, bu alana girişimci kabulleri ile ilgili bilgilendirmeyi paylaşacağız" dedi.

114 milyon TL Ar-Ge geliri

Ostim Teknopark’ta toplamda 121 Ar-Ge, tasarım ve yazılım firmasının faaliyet gösterdiğini bildiren Çağlar, 161 Ar-Ge projesinin devam ettiğini, 69 adet Ar-Ge projesinin de tamamlandığını anlattı. Ar-Ge projeleriyle 33 adet ürünün ortaya çıktığına dikkat çeken Derya Çağlar, “Tüm bu Ar-Ge çalışmaları kapsamında, firmalar yaklaşık 64 milyon TL Ar-Ge harcaması yaptı, 114 milyon TL Ar-Ge geliri elde edildi. Toplamda yaklaşık 6 milyon dolar ihracat yapıldı." bilgisini verdi.

'Yeni bina çalışmalarımız başladı'

Şubat 2021 itibarı ile doluluk oranı tadilatı biten alanlarda yüzde 99'a ulaşan Ostim Teknopark’ta, mevcutta bir kuluçka merirezi faaliyette bulunmaktadır. Bununla birlikte Tuıkuaz Bina’da tadilatı devam eden alanların da bulunduğunu belirten Genel Müdür Çağlar, şu bilgileri verdi:

“Hemen hemen yüzde 100 doluluğa ulaştığımız için hızlıca firmalarımızın ihtiyaçlannı karşılayabileceğimiz Ar-Ge atölye ve ofislerinin yer alacağı yeni bina çalışmalarını başlatmış bulunmaktayız."

Teknoparktaki firmaların ağırlıklı olarak; savunma, yazılım, gömülü yazılım, enerji, elektronik, makine imalatı ve tasanm sektörlerinde faaliyet gösterdiğini anlatan Çağlar, “OSTİM'in sürdürülebilir sanayi bölgesi olma ve sürdürülebilirlik vizyonu çerçevesinde temiz teknoloji konusunda çekim alanı olmak için de çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

Ostim Teknoparkın kuruluşundan itibaren OSTİM vizyonuna uygun olarak kuluçka firmalarına öncelik verildiğini dile getiren Derya Çağlar, “Bölgemizde daha çok Kuluçka Firmasının olması nedeniyle patent ve faydalı model başvuruları henüz erken aşamadalar. Kuluçka olmayan firmalar ise genellikle ürün ve üretim yöntemi geliştirme üzerine Ar-Ge çalışmaları yapmaktalar.

Firmalarımız 2020 yılında 4 patent ve 1 faydalı model başvurusunda bulundu. Yazılım alanında ise 2 telif hakkı alındı. Katma değerli üretim için patent ve faydalı model oldukça önemli bir role sahip olduğunu düşündüğümüzden ortak üniversitelerimiz ve özellikle OSTİM Teknik Üniversitesi ile iş birliği içinde bu sayıların artınlması için firmalarımıza destek olmaya çalışıyoruz." değerlendirmesini yaptı