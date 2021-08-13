Sanayi Dünyasının Üniversitesi

‘OSTiMTECH öğrencisi gerçek hayatı tanır’

OSTİM Teknik Üniversitesi (OSTiMTECH), kurulduğu günden bu yana büyük ilgi görüyor. Oluşturdukları müfredatın dünya üzerinde başka hiçbir üniversitede olmadığını belirten Rektör Prof. Dr. Murat Yülek, “Gerçek mühendis, yapan mühendis, satan, ihraç eden uluslararası ticaretçi, yöneten iktisatçı, yönetim bilişim sistemcisi olmak isteyen adayların bize gelmesi lazım.” dedi. Yülek, velilerin, çocuklarının bu şekilde yetişmesini istiyorlarsa, gönülleri rahat bir şekilde OSTiMTECH’e gönderebileceklerini, öğrencilerini sanayinin tam merkezinde uluslararası flbir perspektifle yetiştirdiklerini dile getirdi.

‘Mezunlarımızın iş dünyasında artıları olacak’

OSTİM Teknik Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Orhan Aydın, OSTİM’in, Ahilikle mayası yoğrulan, teknoloji ve yenilikçilik vizyonuyla bir dünya markası olduğunu belirterek, büyük bir ekosisteme sahip olduğunu söyledi. OSTİM Teknik Üniversitesinde, iş dünyası ile iç içe benzersiz bir eğitim modeli tasarladıklarını dile getiren Aydın, “Mezun olacak öğrencilerimizin mutlaka farkları, artıları, hayata intibakları çok daha kolay ve iş bulma imkanları çok daha fazla olacaktır. Hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan, gençlerimizi hayata hazırlama konusunda, her türlü gayreti bugüne kadar gösterdiğimiz gibi bundan sonra da göstermeye devam edeceğiz.” dedi.