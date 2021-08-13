‘Tüm imkanlarımızı gençlerimize sunuyoruz’
OSTİM Teknik Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Orhan Aydın, Üniversitenin; üretim yapanların, esnaf, sanatkar, sanayici, iş insanlarının oluşturduğu değerleri eğitime aktarmak anlamında yaptıkları önemli bir çaba olduğunu belirtti.
OSTİM Teknik Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Orhan Aydın, “Hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan gençlerimizi hayata hazırlama konusunda, her türlü gayreti bugüne kadar gösterdiğimiz gibi bundan sonra da göstermeye devam edeceğiz.” dedi.
Ankara ve Türkiye’nin sanayileşmesinde önemli bir kilometre taşı olarak görülen OSTİM’i; her türlü ürünün ve teknolojik üretimin yapıldığı, kümelenmelerin faaliyet gösterdiği, teknoparkların, eğitim kurumlarının bulunduğu bir ekosistemin ifadesi olarak tanımlayabiliriz. OSTİM Teknik Üniversitesi de bu birikimin doğal bir sonucu olarak bölgemizde eğitim dünyasına kazandırılmıştır. OSTİM Teknik Üniversitesini kuran OSTİM Vakfı; bölgemizdeki ekosistemin teknolojik seviyesini ve rekabet gücünü artırmak üzerine odaklanmış bir kurumdur. Vakfın misyonu içerisinde eğitim, en önemli başlıklardan biridir. OSTİM’in, birçok başlıktaki idealist adımlarına eklenen üniversitemiz, ülkemiz için çok kıymetli bir kazanımdır.
Türkiye’nin ve dünyanın tek ‘Sanayi Üniversitesi’ olan kurum; sanayiyle, üretimle, iş dünyasıyla ve hayata daha yakın, dünya ile rekabet yapabilecek, konuşabilecek nitelikli öğrencileri yetiştirmek amacıyla eğitim dünyasına kazandırılmıştır. Yer aldığı tüm platformlarda iz bırakan başarılarla adını tarihe yazdıran bu büyük havzada; sanayicilerimizin geleceğe sağlam adımlarla ilerlemesi, gençlerimizin farklı ve nitelikli bir eğitim süreci ile iş hayatına hazırlıklı olmalarını ve ülkemizin kalkınmasına en yüksek katkıyı sağlamak istiyoruz.
Üretirken eğitim; eğitim yaparken üretim
Rekabet avantajının güçlü ve sürdürülebilir olabilmesi için nitelikli, teknolojik ve inovatif ürün üretimi, günümüz gerçeklerinin göz ardı edilemeyecek bir şartı. Bunu sağlamak için temel kavram; üniversite-sanayi iş birliği. Bu konudaki en önemli başlıklardan biri, öğrencilerimizin sanayiyle iç içe olması; üretim yaparken eğitimi yapmak, eğitimi yaparken üretimi yapmak. Türkiye’de örnek teşkil etmesi amacıyla OSTİM Teknik Üniversitesinde hayata geçirdiğimiz modelle, gençlerimizi hem staj hem de öğrenci aşamasındayken sanayiyle ve üretimle temas ettirerek, hayata çok hızlı hazırlamak istiyoruz.
“Üretim bölgeleri bizim kampüsümüz”
Eğitimi yalnızca üniversite binası ile sınırlı tutmuyoruz. OSTİM Organize Sanayi Bölgesi’nin yakın coğrafyasında 20 bine yakın firma ve üretim merkezi var. Sadece içinde bulunduğumuz bina ve alan değil çevremizdeki üretim bölgeleri de bizim kampüsümüz. Üniversitemizin hemen yanı başında bir teknoloji geliştirme bölgemiz ve teknopark yer alıyor. Savunma sanayii başta olmak üzere birçok alanda teknolojik ürünler üreten firmalarımızın bulunduğu bir ekosisteme dikkat çekmek istiyorum. Öğrencilerimiz, yeni teknolojilerle ve o teknolojiyi üreten zihinlerle yan yana olacaklar.
Bölgemizde, birçoğu Ankara’ya, bir kısmı da Anadolu’ya hitap eden; İş ve İnşaat Makineleri, Savunma ve Havacılık, Medikal, Kauçuk, Enerji, Raylı Ulaşım Sistemleri ve Haberleşme Teknolojileri olmak üzere 7 farklı sektörde kümelenmemiz, stratejik çalışmalara imza atıyorlar.
“Sanayinin içinde olmak tercih edilme nedenimiz”
OSTİM Teknik Üniversitesi, OSTİM ekosisteminin bütünleştiricisidir; üniversite-sanayi iş birliğini sağlayarak ülkemizin sanayisini daha yukarı taşıyacak entelektüel kapasiteyi oluşturacaktır. Bir fikri olan, girişimci, üretimle ilgisini hayata geçirmek isteyen gençlerimizle ve velilerimizle yaptığım görüşmelerde bunu çok net anlayabiliyorum. Bizi tercih etme sebeplerinde başat unsur; eğitim modelimiz ve sanayinin içinde olmak. Mezun olacak öğrencilerimizin mutlaka farkları, artıları, hayata intibakları çok daha kolay ve iş bulma imkanları çok daha fazla olacaktır.
“Her türlü gayreti göstereceğiz”
OSTİM Teknik Üniversitesi; üretim yapanların, esnaf, sanatkar, sanayici, iş insanlarının oluşturduğu değerleri eğitime aktarmak anlamında yaptıkları önemli bir çabadır. Hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan gençlerimizi hayata hazırlama konusunda, her türlü gayreti bugüne kadar gösterdiğimiz gibi bundan sonra da göstermeye devam edeceğiz.
Sevgili öğrencilerimiz,
Bizler, 50 yılı aşkındır sanayiyle, üretimle, teknolojiyle, inovasyonla iç içe olan bir yapıdan geliyoruz. OSTİM Teknik Üniversitesi ile birlikte bütün altyapımızı, birikimlerimizi sizlerin emrine sunmaya hazır olduğumuzu belirtmek istiyorum. Sizler bizim için çok değerli ve çok önemlisiniz. Sizleri bölgemize, üniversitemize ve ekosistemimize bekliyoruz. Firmalarımızın problemlerinin çözümüne yönelik olarak eğitim kurumlarına ihtiyaçları var. Akademisyenlerimiz de bu noktada devreye girerek sanayinin içindeler. İçinde bulunduğumuz eğitim ve üretim ekosistemini daha da ileri taşımak için sürekli yeni ağlar oluşturuyoruz; birçok uluslararası üniversiteyle temas halindeyiz. Avrupa’da ve Türk Cumhuriyetlerinde çok sayıda yükseköğretim kurumu ile iş birliği geliştiriyoruz.