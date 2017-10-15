Ferrari 812 Superfast Türkiye'de

15 Ekim 2017

Ferrari tarihinin seri üretimdeki 'en güçlü' ve 'en hızlı' otomobili olarak ön plana çıkan 812 Superfast'ten bir adet Türkiye'ye getirildi, 2018 yılı kotası ise şimdiden satıldı.

Şirket açıklamasına göre, bu yıl 70. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Ferrari'nin en hızlı ve güçlü modeli olarak kabul edilen 812 Superfast, Türkiye'de 820 bin 770 eurodan satışa çıktı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fer Mas Şirket Müdürü Sinan Saip Bel, "800 HP'lik motora sahip modelden bu yıl 1 tane getirdik, ekim ayı içinde de aracımızı sahibine teslim etmiş olacağız. 2018 yılı kotasının satışını da gerçekleştirdik. Ferrari 812 Superfast için 2019 yılında teslim edebilmek üzere sipariş almaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA