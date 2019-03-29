2018’de bakliyat ihracatının yüzde 81’i AHBİB tarafından gerçekleştirildi
Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AHBİB), 2018 yılında Türkiye’nin bakliyat ihracatının yüzde 81’ini gerçekleştirdi.
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