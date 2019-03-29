“2023 ihracat hedeflerine ulaşmak için Serbest Ticaret Anlaşmaları yapmalıyız”
Arslan, “Bakliyat sektörünün talebi, ilk olarak etkin ticaret ilişkilerimizin bulunduğu Güney Afrika, Kanada, Japonya, Hindistan, Azerbaycan, Arnavutluk, Etiyopya ülkeleriyle Serbest Ticaret Anlaşmaları yapılmasıdır” dedi.
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