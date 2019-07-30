"2050’ye kadar bakliyat üretim ve tüketiminde artış bekliyoruz"
Arslan, “2016’da Dünya Bakliyat Yılı ve 10 Şubat gününün Dünya Bakliyat Günü ilan edilmesiyle bakliyatlar, geleneksel ve modern pazarlarda popülerlik kazanmaya başladı. Buradan hareketle biz, 2050 yılına kadar bakliyat tüketimin yüzde 50 artmasını bekliyoruz.” dedi.
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