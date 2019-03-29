AHBİB Ocak ayı Türkiye geneli sektör ihracatı 561.2 milyon dolara ulaştı
Türkiye geneli sektör ihracatı geçen yıl aynı döneme kıyasla yüzde 2 artış göstererek 561.2 milyon dolar olarak gerçekleşti.,
Dunya.com sitesinde yer alan özel içeriklere erişim hakkı 'dijital abonelik' üzerinden sağlanabilmektedir.
Dunya.com'a abone olmak istiyorum
Sadece bu içeriğe erişmek istiyorum
Zaten aboneyseniz giriş yapmak için tıklayın.
eDünya abonesiyseniz dunya.com'a giriş yaparak özel içeriklere erişebilirsiniz.