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AHBİB Ocak ayı Türkiye geneli sektör ihracatı 561.2 milyon dolara ulaştı

Türkiye geneli sektör ihracatı geçen yıl aynı döneme kıyasla yüzde 2 artış göstererek 561.2 milyon dolar olarak gerçekleşti.,

AHBİB Ocak ayı Türkiye geneli sektör ihracatı 561.2 milyon dolara ulaştı
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