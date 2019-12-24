AHBİB’den Cezayir’e ticaret heyeti

24 Aralık 2019

Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AHBİB), Türkiye’nin 2018 yılında 2 milyar dolar düzeyinde ihracat gerçekleştirdiği Cezayir’e ticaret heyeti gezisi düzenledi.

“Cezayir'e ihracatı istikrarlı bir şekilde artırıyoruz”

Pazar payının artırılması ve her iki ülkeye yönelik iş ve yatırım imkanlarının oluşturulması amacıyla düzenlenen gezide yer alan AHBİB üyesi sekiz firmanın yöneticileri, Cezayirli ithalatçılarla ikili görüşmeler(B2B) yaptı.

Ticaret heyet gezisini değerlendiren AHBİB Başkanı Hüseyin Arslan, Cezayir'e ihracatı istikrarlı bir şekilde artırdıklarını belirtip, “AHBİB olarak Cezayir’e 2016’da 18 milyon dolar, 2017’de 18.5 milyon, 2018 yılında ise 22 milyon dolar ihracat yaptık. İhracatımızın artarak devam etmesi için çalışıyoruz.

Heyetimiz, bakliyat ağırlıklı olmak üzere 58 alıcı firmayla verimli görüşmeler gerçekleştirdi. Büyük toptancı firmalarını ve süpermarketleri ziyaret eden heyetimiz pazar araştırması da yaptı” şeklinde konuştu.