AKİB, Dünya Bakliyat Kongresi’nde de yerini alacak
AKİB bünyesinde gerçekleştirilen UR-GE Projeleri kapsamında, 10 – 13 Haziran 2019 tarihlerinde Brezilya’nın Rio de Janeiro şehrinde düzenlenecek Dünya Bakliyat Kongresi’nde Türkiye de yer alacak.
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