AKİB’den maske desteği

22 Nisan 2020

İhracatçılar olarak bugüne kadar dünya pazarlarının ihtiyaçlarını karşılamak için üretim yaptıklarını ifade eden AKİB Koordinatör Başkanı Hayri Uğur, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından Türkiye’nin az hasarla çıkabilmesi, ihtiyaçların karşılanması için ihracatçılar olarak seferber olduklarını söyledi.

Uğur, “Akdeniz İhracatçı Birlikleri olarak bizler de üzerimize düşen sorumluluğun bilincinde hareket ediyoruz. Milli Dayanışma Kampanyası’na 1 milyon 420 bin lira ile katkıda bulunduk. Bölgemizin ihtiyaçlarının karşılanması için de 200 bin adet maske üretimi gerçekleştirerek, il sağlık müdürlüklerine teslim ettik. Konfeksiyon ve hazır giyim firmaları olarak da üretim bantlarımızı ihtiyaç duyulan maske ve koruyucu elbise üretimine yönlendirme gayreti içindeyiz. Birçok firmamız Sağlık Bakanlığı ile gerekli görüşmeleri yaparak üretime başladı” diye konuştu.