Armada, 9,5 milyon dolar bütçeli yeni fabrika yatırımına hazırlanıyor

14 Eylül 2020

Anadolu ve Doyum markalarıyla 5 kıtadan 78 ülkeye ulaşan Armada, pandemi sürecine rağmen üretimini ve yatırımlarını artırarak devam ediyor. Özel firmaların yanı sıra devlet kuruluşları ve uluslararası gıda yardım organizasyonlarının da en önemli bakliyat tedarikçilerinden biri olan firma, son süreçte tüketicinin her geçen gün artan bakliyat talebine odaklandı. İlk etapta ana fabrikaları içerisinde yer alan organik ürün hattını yeni inşa edecekleri fabrikalarına taşıyacaklarını belirten Armada CEO’su Fethi K. Sönmez, daha sonra aldıkları siparişlere göre kapasite artırımına gideceklerini kaydetti.

Sadece organik bakliyat üretimi yapacak yeni fabrikalarının tüm altyapı, makine ve tesis projelerinin tamamlandığını belirten Sönmez, yer belirleme aşamasında olduklarını kaydederek, “Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi ile Mersin Tarsus Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’ne yer arayışımız sürüyor. Fabrikamızı faaliyete aldığımızda özellikle Avrupa, Amerika, Kanada gibi dış ve iç pazarda organik ürünlerdeki payımızı artıracağız” dedi.

Enerji tasarrufu için 2,5 milyon dolar yatırım

Enerji tasarrufu sağlamak için 2 projeye 2.5 milyon dolarlık yatırım yaptıklarını aktaran Fethi K. Sönmez, şöyle konuştu: “Sahip olduğumuz üretim teknolojisini doğru kullandığımızda çevreye etkilerini aynı oranda azaltacağımıza inanıyoruz. O yüzden tesislerimizin boş duran çatılarına 1,5 milyon dolar bütçeyle 2 megavat güce sahip güneş enerji santrali yatırımına başladık. Projede şu anda güneş paneli kurulumu devam ediyor. Diğer enerji yatırımımızda ise bulgur üretiminde ortaya çıkan atık buharı elektrik enerjisine dönüştürmek için 1 milyon dolar bütçeyle kojenerasyon ünitesi yatırımını tamamladık. Projedeki tüm makine kurulumları tamamlandı. İki projemizi de yıl sonuna kadar faaliyete alıp enerji ihtiyacımızı yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlamak istiyoruz. Enerji tasarrufumuzu artırmak için her yıl üretim teknolojimizi yükselterek çevreci makine yatırımlarını aralıksız sürdürüyoruz. Tesislerimizde şu anda ham madde girişinden paketlemeye kadar tüm üretim süreci tam otomasyonla çalışan üretim hattı sayesinde el değmeden tamamlanıyor.”

40 bin metrekare tesis alanıyla 33 bin ton depolama kapasitesi

Türkiye'nin modern bakliyat ve hububat tesislerinden birine sahip olduklarını, arazi büyüklüklerinin 40 bin metrekare olduğunu belirten Fethi K. Sönmez, tesislerinde ayrıca 30 bin metrekare yatay depolama alanıyla 38 bin 995 metreküp kapasiteli 5 dikey silolara sahip olduklarını aktardı.

Mercimekte günlük 600 ton, bulgurda 340 ton, bakliyat eleme hattında 600 ton, paketlemede ise 400 bin kapasiteyle üretim yaptıklarını dile getiren Sönmez, “Son teknolojiyle desteklenen mercimek fabrikamızda tüm makinalar tam otomatik. Modern ve en son teknolojinin kullanıldığı, tamamen çevreci üretimin yapıldığı bulgur fabrikamızda geleneksel ve klasik çeşitli bulgur üretimi gerçekleşiyor. Türkiye'nin en yüksek kapasiteli tesislerinden biri olan bakliyat eleme tesisimizde bakliyatları yüksek verimle temizliyoruz. En son teknolojiyle geliştirdiğimiz paketleme tesisimizde de yüksek kalite ve gıda güvenliği standartlarına uygun ürünlerimizi satışa hazır hale getiriyoruz. Ayrıca dikey silolarımızla gümrüklü antrepo statüsünde hizmet veriyoruz” diye konuştu.

Dış pazarlardaki değişiklikleri yakından izliyor

Üretimlerinin yüzde 75’ini ihracata yüzde 25’ini de iç pazara sunduklarını belirten Fethi. K. Sönmez, en fazla ihracat hacmine sahip oldukları ürünlerin kırmızı mercimek ve bulgur olduğunu belitti. Ayrıca Türkiye’nin ithal ettiği kırmızı mercimeğin yüzde 35’inin firma olarak kendileri tarafından işlendiğini dile getiren Fethi K. Sönmez, pandemi dolayısıyla bakliyat piyasasında ve tedarik zincirinde meydana gelecek gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirtti.

Yıl sonunda 200 milyon dolar ciro hedefliyor

Firma olarak yıl sonunda ciroda yüzde 60 büyüyerek yaklaşık 200 milyon dolara ulaşmayı öngördüklerini ifade eden Fethi K. Sönmez, istihdamdaki büyümelerinin de süreceğini aktardı. Sönmez, “Yaptığımız yeni personel alımlarıyla firmamızda 250 kişiyi istihdam ediyoruz. Yeni yatırımlarımızın da devreye girmesiyle 2021 yılında istihdamımızı daha da büyütmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

Uluslararası standartlara önem verdiklerini, kalite ve gıda güvenliği politikalarını sürekli değişen standartlara göre yeniden güncellediklerini ifade eden Fethi K. Sönmez,

ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, ISO 27001 belgelerine sahip olduklarını söyledi. Sönmez, NOP Organic, EU Organic, BRC Food Certificted, Sedex, Smeta, Ohsas,

FDA, TC organik Tarım, Kosher, IFS gibi belgelere sahip olduklarını aktardı.

Personel yoğunluğunu azaltmak için vardiyaları artırdı

Pandemi sürecinde personel sağlığının korunması, güvenli ve sürdürülebilir üretim için Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı tarafından duyurulan tüm iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini aldıklarını belirten Sönmez, salgın tehlikesi geçene kadar aldıkları önlemlerin süreceğini kaydetti. Şirket hekimleri aracılığıyla tüm tesislerinde hijyen noktaları oluşturduklarını ve yaşanabilecek bir bulaş durumuna karşı tedbirleri en üst seviyeye çıkarttıklarını belirten Sönmez, “Tesislerimizdeki yoğunluğu azaltmak adına üretim sürecimizi 3 vardiyaya çıkardık. Artan iş yüküne ilişkin 60 yeni personel istihdamı daha yaptık” dedi.