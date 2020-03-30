Aves, altyapı yatırımları ile perakendede daha hızlı ilerleyecek

30 Mart 2020

Mersin’de 120 dönüm arazi üzerine kurulu tam entegre modern tesislerinde Türkiye ham ayçiçek yağının önemli bir kısmını tedarik eden Aves, ayçiçek yağı markaları Safya ile 70’i aşkın ülkeye ihracat yapıyor. Şirket, bitkisel yağların üretimi ve uluslararası ticareti, biyodizel üretimi, bitkisel yağ depolama, gayrimenkul sektörü, açık deniz gemi yükleme ve boşaltma platformunda faaliyet gösteriyor.

2019 yılında yurt içi ve dışı satışlarında tonaj artışı kaydettiklerini belirten Aves Enerji Yağ ve Gıda Sanayi Genel Müdürü Onat Angı, Safya’nın markalı ve endüstriyel satışlarda 2023 yılına kadar pazar payının yüzde 8 ila 10 arasında olmasını hedeflediklerini belirtti. Aves’in 2015 yılından bu yana Safya ile pazar payını her yıl artırdığını vurgulayan Angı, “İstikrarlı bir büyüme sağladık. 2020 yılının ilk çeyrek verileri ile bir önceki yıla göre toplam satışlarımız yüzde 25 arttı. Haziran 2020’de devreye girmesi planlanan üretim hattımız ile kendi rekorlarımızı kırmayı planlıyoruz. Daha güçlü bir altyapı ile perakende pazarında daha hızlı ilerleyeceğiz” dedi.

Orta Doğu, Asya Pasifik ve Afrika’da markalaşma çalışmaları sürüyor Safya ile özellikle Orta Doğu, Asya Pasifik ve Afrika pazarında markalaşma yolunda önemli bir başarı sağladıklarını ifade eden Onat Angı, “Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi bazı hedef ülkelerde marka pazarlama bütçeleri oluşturuyoruz. Süpermarketlerde ürünün rafa çıkmasını ve pazarlanmasını sağlıyoruz. Tanıtım kampanyalarıyla da distribütörlerimizi destekliyoruz, pazar paylarını artırmalarına yardımcı oluyoruz. Ayrıca private label üretimimize de devam ediyoruz” ifadesini kullandı.

ABD’den Japonya’ya kadar geniş bir ihracat ağlarının olduğunu belirten Onat Angı, ağırlıkla Orta Doğu, Asya Pasifik ve Afrika bölgelerine ihracat yaptıklarını söyledi. Angı, 2019 yılında yaklaşık 50 milyon dolarlık ihracata imza attıklarını kaydetti. Ayrıca 2019 yılını yüzde 10’luk ciro artışı ile kapattıklarını aktaran Angı, “2019 yılının son çeyreğinde ciddi bir ihracat talebi alan firmamız ihracatta yüzde 40 seviyesinde bir büyüme gerçekleştirdi. Bu trend 2020 yılının ilk aylarında da devam etti. 2020 yılının sonunda ciroda yüzde 35 düzeyinde bir artış öngörüyoruz” diye konuştu.

Atıklardan katma değerli üretim yapıyor

Rafinasyon işlemlerinden kalan atıkları, katma değeri yüksek ihraç ürünlere dönüştürmeyi hedeflediklerini ifade eden Onat Angı, bu kapsamda 2018 yılının son aylarında hayata geçirdikleri arıtma ve asit kırma ünitesi kapasite artırımı ve modernleştirme yatırımı ile asit yağ üretimine başladıklarını vurguladı. Angı, tesisteki kapasite artırımı yatırımının ardından atıklarla ilgili çok ciddi Ar-Ge çalışmaları başlattıklarının altını çizdi.

Yılda 1 milyon ton bitkisel yağ, küspe ve biyodizel üretimi yapılıyor

Onat Angı, yağlı tohum işleme ve biyodizel tesisinde günlük bin 500 ton kırma, 700 ton rafineri, bin 100 ton dolum kapasitesiyle yılda 1 milyon ton bitkisel yağ, küspe ve biyodizel üretimi yapıldığını belirtti. Tesislerinde daha çok soya, ay çekirdeği, mısır, kanola, aspir, keten ve çiğit gibi yüksek protein değerine sahip yağlı tohumların işlendiğini ifade eden Angı, yemeklik ham yağın yanı sıra kanola, soya, aspir gibi yağ üretimi yaptıklarını ve atık yağlardan 50 bin ton kapasiteyle biyodizel elde ettiklerini kaydetti.

Aves’in lojistik tesisleri maliyet avantajı yaratıyor

Aves’in Mersin’de sahip olduğu 220 bin metreküp kapasiteli, Türkiye’nin en büyük üçüncü petrol ve bitkisel yağ depolama tesisi ve SAVKA’nın açık deniz gemi yükleme ve tahliye limanıyla önemli bir lojistik maliyet avantajına sahip olduğunu belirten Onat Angı, “Aves, Mersin limanına yakın stratejik konumu, SAVKA platformu ile tedarik zincirini tamamlıyor. 12 metre draftta, 80 bin DWT kapasitesi ile aynı anda iki geminin yanaşıp, boşaltım ve yükleme yapabileceği deniz platformuna sahip tek tesis olan SAVKA, hem yerel hem de uluslararası petrol ticareti yapan şirketlere yönelik de hizmet veriyor. Aves Mersin Terminali’ne ait Doğu ve Batı Depolama Tesisleri ise 210 bin metreküp kapasitesine sahip olmakla birlikte hacimleri 1000 metreküp -15 bin metreküp arası değişen 46 tanktan meydana geldi” dedi.

KURULUŞU: 1995

BAŞLICA ÜRETİM KALEMLERİ: AYÇİÇEK,

KANOLA, SOYA, ASPİR YAĞI VE BİYODİZEL

AYÇİÇEK YAĞ MARKASI: SAFYA

SAFYA İLE İHRACAT YAPTIĞI ÜLKE SAYISI: 70

YILLIK BİTKİSEL YAĞ, KÜSPE VE

BİYODİZEL ÜRETİMİ: 1 MİLYON TON

2019 YILI DOLUM TESİSİ YATIRIMI: 4 MİLYON EURO

2019 İHRACATI: 50 MİLYON DOLAR

ÜRETİM ALANI: 120 DÖNÜM

Dolum tesisi yatırımının bu yıl bitirilmesi hedefleniyor

Kapasite artırımı yatırımlarından da bahseden Onut Angı, 2019 yılında yaklaşık 4 milyon euro bütçe ile başlattıkları dolum tesisi yatırımını 2020 yılının ikinci yarısı itibarıyla tamamlamayı planladıklarını kaydetti. Söz konusu tesis yatırımı ile en büyük hedeflerinin üretim maliyetlerini aşağı çekerek bulundukları pazarlarda rekabet gücünü artırmak olduğunu kaydeden Angı, “Ambalajlama konusunda sektörde öncü sayılacak bazı yenilikler yapmayı planlıyoruz. Mersina markalı pamuk yağının tanıtım çalışmalarına yoğunlaştık. Ayrıca yıl içinde Simya markası altında Kanola yağı üretimine başladık” dedi.