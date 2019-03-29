Bakliyatın, Anadolu’dan Afrika, Avrupa ve Asya’ya uzanan serüveni belgesel oluyor
Arslan, “Bu tanıtım belgeseliyle birlikte, bakliyatın özellikle kırmızı mercimek, nohut ve bezelye ürünlerinin Türkiye'nin de yer aldığı coğrafyada doğup tüm dünyaya yayıldığı herkes tarafından bilinecek." dedi.
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