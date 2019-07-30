“Bakliyatta yıllık 2 milyon ton üretimle 700 milyon dolarlık ihracat mümkün”
PAKDER Yönetim Kurulu Başkanı Hakkı İsmet Aral, bakliyat sektörünün yıllar itibarıyla gerileyen bakliyat üretimine gerekli önemi vermesi gerektiğini belirterek, "Üretim yıllık 2 milyon ton seviyesine çıkarılmalı." dedi.
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