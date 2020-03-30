Başhan Tarımsal, bu yıl yurt dışı yatırımlara yönelecek

30 Mart 2020

Bakliyat, hububat ve yağlı tohumlar üretiminde ve işlemesinde Türkiye’nin öncü markaları arasında yer alan Başhan Tarımsal Ürünler, bir yandan 81 ilde kurduğu satış ağı ile iç pazarda genişlerken diğer yandan da ihracat yaptığı ülke sayısını 80’e çıkararak söz konusu pazarlarda hakimiyetini güçlendirmeye devam ediyor. Başhan Tarımsal Ürünler, 2020 yılında ise özellikle yurt dışı yatırımlara yönelecek. Başhan Tarımsal Ürünler Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Memiş, Rusya’ da antrepo ve bakliyat, yağlı tohum ve yem ürünlerine özel ham madde üretim tesisi yatırımı için proje hazırlığında olduklarını kaydetti. Ayrıca Mersin, Kırgızistan ve Rusya’ daki mevcut tesislerinde tam kapasite üretim yapmayı hedeflediklerini belirten Memiş, “Bu doğrultuda yüzde 25’lik bir kümülatif ciro artışı öngörüyoruz” dedi.

“Bişkek’teki fabrikayla komşu ülkelere de ürün tedariki sağlıyoruz”

Mersin’de yer alan fabrikalarında günlük 600 ton mercimek, 350 ton bulgur, 500 ton taneli bakliyat, 250 ton çeltik üretim kapasitesi bulunduğunu ifade eden Yusuf Memiş, ayrıca günlük 750 ton kapasiteli paketleme tesisinde de 500 gramdan 5 kilograma kadar yastık ve dik paket üretimi ile günlük 40 bin adet gıda kolisi hazırlayabildiklerini kaydetti. Şirketin Balıkesir fabrikasında günlük 250 ton üretim kapasiteli çeltik fabrikasının bulunduğunu aktaran Memiş, “Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te 55 bin metrekarelik alan üzerinde 10 bin metrekarelik kapalı üretim alanı bulunan fabrikamızda günlük 150 ton mercimek ve 300 ton taneli bakliyat üretim kapasitemiz mevcut. Bişkek fabrikamızın bulunduğu lokasyon itibarıyla da Kırgızistan’ın yanı sıra komşu ülkelere de ürün tedariki sağlıyoruz” ifadesini kullandı. Memiş, Rusya’nın Azov kentinde yer alan fabrikalarında da bakliyat, yağlı tohum ve hububat üzerine depolama ve terminal hizmeti verdiklerini belirterek, “Ayrıca Kırgızistan, Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde de yurt dışı satış ve pazarlama ofislerimiz bulunmakla birlikte WFP ve ICRC başta olmak üzere birçok uluslararası yardım kuruluşları ile çalışıyoruz” dedi.

Şirketin genel cirosunun 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 20 arttığını kaydeden Yusuf Memiş, özellikle dış ticaret oranlarında önemli bir artış yaşadıklarına dikkat çekti. 2019 yılı sonunda üretimi aktardıkları dış pazar hacminin yüzde 67, iç pazar iş hacminin ise yüzde 33 olarak gerçekleştiğini anlatan Memiş, “Son yıllarda hem dünyada hem de Türkiye’de yaşanan ekonomik durgunluk sektörümüzü çok fazla etkilemedi. Bu nedenle 2019 yılında yaptığımız yatırımların dönüşü ve yeni pazarlara açılmamız ile birlikte kümülatif ciromuzu yüzde 38 artırarak toplam ciromuzu yaklaşık 1.4 milyar TL’ ye çıkardık” açıklamasını yaptı. Dış ticaret hacminin cirodaki oranının ise yüzde 65 olduğuna dikkat çeken Memiş, “yurt içinde özellikle ev dışı tüketime verdiğimiz ağırlıkla yurt içi ciroda yüzde 75 artış sağladık. Öte yandan sürdürülebilir büyüme stratejimizi gerçekleştirmek için 2019 yılının ikinci yarısında Mersin’de 40 bin metrekare alanda kurduğumuz ve 200 kişiden fazla yeni istihdam sağladığımız yeni fabrikamızı devreye aldık. Amacımız kalite standartlarımızı artırarak, müşterilerimize kesintisiz hizmet verebilmek” dedi.

'Yemci Bey' üretime başlıyor

Mersin’de endüstri 4.0 altyapısıyla yapılan 25 ürün çeşidinde günlük bin ton üretim kapasitesine sahip yeni yem üretim tesislerinin 15 Nisan 2020 tarihi itibariyle ‘Yemci Bey’ marka ismi ile üretime başlayacağını kaydeden Memiş, “Yem grubundaki uzman kadromuz ile hayvan yetiştiricilerine verimli ve ekonomik hayvancılık çözümleri sunacağız. Dağıtımda başta iç pazarı hedeflemekle birlikte ileriki dönemlerde dış pazarlara açılmayı planlıyoruz. Hedefimiz sektörde üretimden son tüketiciye kadar sunduğumuz kalite ve hizmet ilkelerimiz ile fark yaratmak ve gerek yurt içi gerek ise global arenada yeni yatırımlarla sektöre yön veren öncü bir marka olmaktır” diye konuştu.

"Mersin, Kırgızistan ve Rusya'daki tesisler tam kapasite ile çalıştırılacak"

Yeni yılda hem yurt içinde hem de yurt dışında büyüme yatırımlarını sürdüreceklerini ifade eden Yusuf Memiş, 2019 yılında istihdam oranlarını bir önceki yıla göre yüzde 25 artırarak 316 kişiden 397 kişiye çıkartıklarını kaydetti. Yeni yatırımlarımlarının hayata geçmesi ile birlikte yeni istihdam alanları yaratacaklarını ifade eden Memiş, “Önümüzdeki süreçte yurt dışı yatırımlarımıza ağırlık vereceğiz. Yıl içinde Rusya’da antrepo ve bakliyat, yağlı tohum ve yem üzerine ham madde üretim tesisi yatırımı planlıyoruz. Yine bu yıl Mersin, Kırgızistan ve Rusya’daki tesislerimizi tam kapasite ile çalıştırmak için hazırladığımız projeleri hayata geçireceğiz. Bu doğrultuda da ocak ayı içinde yaptığımız koordinasyon toplantılarımız sonucunda yüzde 25’lik bir kümülatif ciro artışı öngörüyoruz” diye konuştu.