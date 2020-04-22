Doteks Tekstil, salgın sonrası siparişlere hazırlanıyor

22 Nisan 2020

Tekstil sektöründeki faaliyetlerine 1999 yılında kumaş ticareti yaparak başlayan Doteks Tekstil, daha sonra 2000 yılında müşterilerinden gelen yoğun talep üzerine hazır giyim üretimine geçti. Şirket, 2017 yılında faaliyete aldığı Mısır’daki ilk yurt dışı tesis yatırımı ile küresel bir marka olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Son yıllarda dış pazarlara sunduğu tasarımlarıyla öne çıkan ürün koleksiyonları, hızlı servis avantajları ile rekabet gücünü artıran Dotaks Tekstil, üretim kapasitesini de kademeli olarak yıllık 7 milyon adede çıkardı.

“Stratejik planlarımızı sürekli güncelliyoruz”

Avrupa pazarına ağırlıkla alt-üst grup, denim ve non-denim ürün ihracatı yaptıklarını belirten Doteks Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Tekin, ikinci büyük pazarlarının da Amerika olduğunu dile getirdi. Üretimlerinin tamamını ihraç ettiklerini kaydeden Tekin, Koronavirüs salgını sürecinde aldıkları siparişlerin iptal edilmesine rağmen aldıkları önlemlerle istihdamda bir küçülmeye gitmediklerini belirterek, “Tekstil sektörü ülke ekonomimiz açısından yarattığı istihdam kaynağı nedeni ile son derece önem teşkil ediyor. Bu zorlu süreçten en az kayıpla çıkabilmesi için gerekli ekonomik desteklerin hazırlanmasını bekliyoruz” dedi.

2019 yılında hedefledikleri büyüme oranlarının üzerinde bir başarı gerçekleştirdiklerini kaydeden Gürkan Tekin, Mersin ve Mısır’daki fabrikaları ile İstanbul’da bulunan genel müdürlükte istihdamı artırdıklarını vurguladı. Tekin, artan üretim hacimlerine oranla müşteri portföylerini de geliştirdiklerini dile getirdi. 2019 yılında Türkiye’de 500, Mısır’da da bin personel olmak üzere istihdamlarını toplamda bin 500 kişiye çıkardıklarının altını çizen Tekin, cirolarını da kademeli olarak bir önceki yıla göre artırdıklarını ifade etti. Tekin, “Türkiye’deki kapasitemizi artırmak için Mersin Serbest Bölgesi’nde 6 bin metrekarelik kapalı alanı olan yeni bir tesisi bünyemize kattık. İstanbul’daki genel müdürlüğümüzde bulunan Ar- Ge ve Modelhane departmanlarımızda da kapasite artışına gitmek için yatırım yaptık” dedi.

Gürkan Tekin, 2020 yılı başındaki hedeflerinin arasında Türkiye ve Mısır’da toplam 5 milyon dolarlık bir yatırım öngördüklerini ancak tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgını nedeni ile yatırımlarını askıya aldıklarını bildirdi. Tekin, “Yönetim ekibimizle birlikte bu süreçten en az hasarla ayrılmak için oluşturduğumuz kısa ve orta vadeli stratejik planlarımızı sürekli güncelliyoruz” diye konuştu.

“Sürdürülebilirliği hem tasarıma hem şirket bünyesine yaydık”

2019 yılında hayata geçirdikleri kapasite artırımı yatırımlarının karşılığını bu yıl birçok noktada almaya başladıklarını ifade eden Gürkan Tekin, bu sayede salgın sürecine rağmen yeni sezon yaz ve kış koleksiyon hazırlıklarını tamamladıklarını ifade etti. Yeni koleksiyonlarının hazırlık sürecinde en fazla önem verdikleri olgunun tasarım olduğuna dikkat çeken Tekin, “Dış pazarda etkisini hızla artıran salgın nedeniyle doğal olarak satışlarımızda bir düşme olsa da yeni ve etkili tasarımın her zaman kendini ön plana çıkaracağını düşünüyoruz. Salgın sürecinden hemen sonra başarılı satış grafiğimizi yeni yılda da sürdüreceğimizi öngörüyoruz. Son haftalardaki tasarımlarımızı yeni dünya düzeninin bizi götürdüğü noktada insanların yeni gereksinimlerini de göz önüne alarak oluşturduk. Yaşanan süreç sağlıklı yaşamanın değerini ve geri dönüşümün önemini bize bir kez daha hatırlattı. Bu sebeple sürdürülebilirliği hem tasarımlarımızda hem de şirketimizin tüm bünyesine yaydık” açıklamasını yaptı.

“AVRUPA’DA SATIŞLARIN DURMASI, İHRACATÇIYA BÜYÜK KAYIPLAR YAŞATTI”

Koronavirüs salgını sürecinde tüm tesislerinde personel sağlığını artıracak önlemleri hayata geçirdiklerini kaydeden Gürkan Tekin, “Ağırlıklı olarak ihracat yaptığımız Avrupa pazarının salgından olumsuz etkilenmesi, Avrupa’daki sokağa çıkma yasaklarının artması ve satışların durması Türkiye’deki hazır giyim ihracatçılarına büyük kayıplar yaşattı. Ocak ve şubat aylarında müşteriler, Çin’deki siparişlerin bir kısmını Türkiye’ye kaydırmıştı. Hazır giyim üreticileri, bunu bir avantaj olarak düşündü ancak mart ayı ile birlikte bu siparişlerin de iptali ile karşı karşıya kalındı” dedi. Müşterilerin halihazırdaki siparişlerini ve üretimdeki yarı mamul ürünlerin durdurulmasını talep edince eldeki kayda değer miktarda mamul, yarı mamul stokların oluştuğunu ifade eden Tekin, bu stoku en verimli şekilde değerlendirmek için yurtdışı müşteriler ile görüşmelerin sürdüğünü söyledi.