Dünya Bakliyat Günü 2 yaşında

30 Mart 2020

Mersin Ticaret Borsası’nın ev sahipliğinde düzenlenen özel resepsiyonda 10 Şubat Dünya Bakliyat Günü ikinci kez kutlandı. Katılımcılara bakliyat ürünlerinden yapılan özel yemeklerin ikram edildiği etkinlikte bakliyatın üretimi, tüketimi ve ihracatı ile ilgili veriler ele alındı. Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AHBİB) Başkanı Hüseyin Arslan, Dünya Bakliyat Günü ilanının ardından kullanılmaya başlanan ‘Sürdürülebilir tarım için bakliyat’ sloganının beş yıl sonra biyoteknolojide yaşanan gelişmelerle ‘Sürdürülebilir gelecek için bitkisel protein’ çağrısına dönüştüğünü belirtti. Bakliyat ürünlerinden yapılan katma değeri yüksek humus ve analog et gibi ürünlerdeki artan talebe dikkat çeken Arslan, “200 dolarlık bakliyatın ayrıştırılan proteini 8 bin dolara satılıyor. Dünyada günümüzde 2 milyon ton bakliyat, protein üretimi için kullanılıyor. Et yerine geçen bitkisel ürünlerde yaşanan yüksek talep nedeniyle bu rakam daha da büyüyecek” diye konuştu.

“Üretim ve tüketim artırılmalı”

Mersin Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ö. Abdullah Özdemir de Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) dünya bakliyat ekonomisine ilişkin hazırladığı rapora göre dünya genelinde kişi başına düşen bakliyat tüketim miktarının 21 gram, hububatın 400 gram, etin de 133 gram olduğunu söyledi. Özdemir, “Türkiye'nin 80'li yıllardaki 2 milyon tonluk bakliyat üretimi, bugün 1 milyon tona indiyse, burada bir üretim kaybı söz konusu. Bakliyatın çok faydalı bir besin kaynağı olması nedeniyle üretimi de tüketimi de artırmamız lazım" dedi.

“Kırmızı mercimek ve kuru fasulyeye pozitif ayrımcılık yapacağız”

Bakliyatın anavatanı ve gen merkezinin Anadolu olduğunu ifade eden TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal ise bakliyat üretimine ve çiftçilere sağlanan destekleri anlattı. 2016 yılında başlattıkları destek projeleriyle bakliyat üretimini artırdıklarını ifade eden Güldal, özellikle nohut ve mercimekte ekimlerin artması ve rekoltenin fazlalığına bağlı olarak güçlü bir stokları olduğunu kaydetti. Ancak, kırmızı mercimekte ve kuru fasulyede planladıkları üretim kapasitesine ulaşamadıklarını belirten Güldal, “Bundan sonra hem bakanlık hem de TMO olarak nohut ve yeşil mercimekten ziyade kırmızı mercimek ve kuru fasulyeye pozitif ayrımcılık yapacağız. Onların üretimini de artırmak için ağırlık vereceğiz" açıklamasını yaptı.

“Baklagillerden yüksek katma değer oluşturacak yeni ürünler de yapmalıyız”

Dünya nüfusunun 2 milyardan fazlasının proteinini baklagillerden karşıladığına dikkat çeken Mersin Valisi Ali İhsan Su da “İnsan beslenmesinde proteinin yüzde 22'si baklagillerden sağlanıyor. Dünyada yaklaşık 40 milyar dolarlık yemeklik baklagil üretimi gerçekleşiyor. Baklagillerden yüksek katma değer oluşturacak yeni ürünler de yapmalıyız ve yapıyoruz. Bunları piyasaya sunma seviyesine gelmeliyiz" diye belirtti.