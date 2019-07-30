Dünya Bakliyat Kongresi 45 ülkeden 500’ün üzerinde delegenin katılımıyla gerçekleşti
Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen Dünya Bakliyat Kongresi'ne Türkiye'den 50’ye yakın temsilci katıldı.
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