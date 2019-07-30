ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
28 °C

Dünya Bakliyat Kongresi 45 ülkeden 500’ün üzerinde delegenin katılımıyla gerçekleşti

Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen Dünya Bakliyat Kongresi'ne Türkiye'den 50’ye yakın temsilci katıldı.

Dünya Bakliyat Kongresi 45 ülkeden 500’ün üzerinde delegenin katılımıyla gerçekleşti
Paylaş Tweetle Paylaş E-Bülten A+ A-

Dunya.com sitesinde yer alan özel içeriklere erişim hakkı 'dijital abonelik' üzerinden sağlanabilmektedir.

Dunya.com'a abone olmak istiyorum
Sadece bu içeriğe erişmek istiyorum
Zaten aboneyseniz giriş yapmak için tıklayın.

eDünya abonesiyseniz dunya.com'a giriş yaparak özel içeriklere erişebilirsiniz.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap