Irak, yumurtadan sonra Türk makarnasına da kapılarını kapattı
Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği Başkanı Külahçıoğlu, Türkiye’de bulunan makarna üreticilerinin en önemli ihracat pazarlarından biri olan Irak’ın aldığı kararın başta Doğu- Güneydoğu ve Kızıltepe bölgesi olmak üzere tüm sektörü etkilemesini beklediklerini söyledi.
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