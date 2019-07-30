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Irak, yumurtadan sonra Türk makarnasına da kapılarını kapattı

Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği Başkanı Külahçıoğlu, Türkiye’de bulunan makarna üreticilerinin en önemli ihracat pazarlarından biri olan Irak’ın aldığı kararın başta Doğu- Güneydoğu ve Kızıltepe bölgesi olmak üzere tüm sektörü etkilemesini beklediklerini söyledi.

Irak, yumurtadan sonra Türk makarnasına da kapılarını kapattı
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